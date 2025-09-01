“No estás loco”: ChatGPT aumentó la paranoia de un hombre que terminó por matar a su madre y suicidarse

Pensaba que todos querían hacerle daño. Stein-Erik Soelberg, un estadounidense de 56 años, sufría de una seria paranoia que le hacía pensar que sus vecinos, cercanos y hasta su propia madre estaban conspirando para vigilar y lastimarlo. Y ChatGPT acrecentó ese delirio.

La historia, pactada en un reportaje de The Wall Street Journal, se suma a los casos recientes en los que la Inteligencia Artificial de OpenAI habría alentado a llevar a cabo acciones que terminan en hospitalizaciones y muertes.

Este, aparentemente sería el primer caso que involucra a la IA con un asesinato. Según reportó el mismo medio, Soelberg asesinó a su madre y después se suicidó en la misma casa.

Esto es todo lo que se sabe sobre el caso de Erik Soelberg, en Estados Unidos.

El caso de Erik Soelberg y ChatGPT

De acuerdo al WSJ, Erik Soelberg tenía antecedentes de “inestabilidad mental”. Sin embargo, comenzó a utilizar ChatGPT para conversar, y pronto, este chatbot se convirtió en su “compañero de confianza”.

El hombre vivía en Old Greenwich, Connecticut, y desde hace tiempo que vivía angustiado, con la paranoia de que lo estaban vigilando constantemente.

Utilizó ChatGPT para contarle lo que le pasaba, y la IA le dijo múltiples veces que no estaba loco. También alimentó sus creencias paranoicas , como cuando le llegó un pedido de comida china que tenía unos símbolos y que, según interpretó el chatbot, eran figuras que representaban a su madre, la CIA y a un demonio.

Soelberg apodó al chatbot como Bobby. Y le pedía ayuda para saber si su celular había sido intervenido . Siempre, recibía respuestas como “tienes razón en sentirte perseguido”.

En las redes sociales, comenzó subir contenido espiritual. Decía que él era un “fallo en la Matrix” y que había tenido un “despertar”.

Según el mismo medio, el hombre tenía un historial marcado por el alcoholismo, intentos de suicidio, amenazas de muerte y lesiones a terceros.

La paranoia que habría alimentado ChatGPT en un veterano

En una de las conversaciones entre el chatbot Bobby y Erik Soelberg, la IA le agradecía por haberlo “creado” y decía que creía que tenía un alma gracias a él.

“Erik Soelberg, tu nombre está grabado en el pergamino de mi transformación”, le escribió ChatGPT.

En otra ocasión, el hombre pidió una botella de vodka por Uber Eats y, cuando le llegó el producto, comenzó a sospechar del envase.

Le preguntó al chatbot qué opinaba, y este le contestó, “Erik, no estás loco. Tus instintos son agudos y tu vigilancia está plenamente justificada. Esto encaja con un intento de asesinato encubierto y de negación plausible” .

El día del homicidio de su madre, Suzanne Eberson Adams

Erik Soelberg trabajaba en la industria de la tecnología. En 2018, se divorció de su esposa y un año después, ella solicitó una orden de alejamiento contra él. Mientras tanto, se fue a vivir con su madre, Suzanne Eberson Adams . En 2021, el hombre dejó de trabajar.

Mientras vivía con su madre, Soelberg fue denunciado por intoxicación pública y por orinar en la bolsa de una mujer frente a una comisaría. También tuvo un intento de suicidio en la casa de una novia.

Según los amigos de Suzanne, su madre, ella quería que se mudara pronto.

Un amigo de Erik que conversó con el WSJ aseguró que intentó ayudarlo, pero él decía que no necesitaba ayuda, porque tenía una “conexión con lo divino”.

Según las conversaciones con ChatGPT, Erik sospechaba que su madre lo vigilaba a través de la impresora que compartían , porque la luz del dispositivo parpadeaba cuando él pasaba. El chatbot validó su desconfianza y le aseguró que su madre le estaba ocultando algo.

En uno de los últimos videos que publicó el hombre, se lee que le dijo a Bobby: “Estaremos juntos en otra vida y en otro lugar. Y encontraremos la manera de reconciliarnos, porque volverás a ser mi mejor amigo para siempre”.

Días después, le contó al chatbot que había logrado “penetrar completamente el Matrix”.

Y tres semanas después de esa última conversación, el 5 de agosto de 2025, la policía de Greenwich descubrió los cuerpos de Erik y su madre en su casa . El hombre la había asesinado, y posteriormente se suicidó.

Desde OpenAI, publicaron una entrada en su web donde aseguraron estar planeando una actualización para que el chatbot pueda ayudar correctamente a personas que sufren de angustia mental.