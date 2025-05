“Parrilla para arepas”: el polémico debate por el nombre del típico tostador chileno

El tostador chileno es uno de los utensilios que más orgullo evoca en la cultura chilena. Su diseño, único en el mundo, pero también su simpleza y eficiencia para calentar y tostar el pan, ha hecho que esté presente en los hogares de todo Chile.

Y ese mismo aprecio hizo que miles de chilenos defiendan con garras al tostador, después de que una marca decidiera vender estos productos como “parilla para arepas”.

Todo comenzó con una publicación en las redes sociales: una usuaria denunció que la empresa Ilko había puesto en la etiqueta de los tostadores que se trata de un utensilio para “pan, tortillas y arepas”.

Y la situación escaló cuando la misma marca comercializaba los tostadores bajo el nombre de “parrilla para arepas” en la plataforma de Mercado Libre.

Así, se desató un amplio debate en las redes sociales sobre el origen del tostador. La mayoría argumenta que existe una “apropiación cultural” de esta herramienta chilena.

“No se metan con el tostador”: la pelea por la “parrilla para arepas”

En un contexto de tensiones por la crisis migratoria en Chile, la pelea por la “parrilla de arepas” que reemplaza al tostador chileno se desató con fuerza en las redes sociales: cientos de chilenos utilizaron sus cuentas para defender su típico utensilio.

“Cuidemos lo creado en Chile. Cada país tiene su idiosincrasia. ¡Basta de modismos, de cambiar el nombre a productos que son nuestros!”, escribió una usuaria.

En otros comentarios se repiten frases como: “Cruzaron un límite”, “es una falta de respeto” y “desde hoy, nada con la marca Ilko”.

El Tostador es Chileno 🇨🇱

y lo usamos para tostar pan

Fin. pic.twitter.com/VH7AGVogDH — Sand 🇨🇱 (@SandBrv) May 16, 2025

Pronto, las redes sociales de la marca se llenaron de críticas, y hasta personalidades de la televisión, como el periodista Eduardo Fuentes, compartieron los memes que se generaron a partir de la situación.

La defensa de las marcas por el tostador chileno

De acuerdo a LUN, Castillo SPA —que es la comercializadora de las tostadoras Ilko— aseguró que fue Mercado Libre quien puso el nombre de “parrilla de arepas” , a través de una modalidad llamada “publicación de catálogo”.

No obstante, Mercado Libre replicó que ellos no fueron los que pusieron el nombre: “Quienes deciden el nombre del producto son los vendedores” . Además, informaron que la “parrilla para arepas” ya no está disponible en su plataforma.

El origen del tostador chileno

El arquitecto, académico e investigador del diseño Oscar Ríos explicó en una ocasión —en conversación con Radio Infinita— que el tostador chileno se creó alrededor de los años 1920 y que se popularizó en 1950.

Desde entonces, se alaba su utilidad, pues su forma cuadrada permite que cualquier tipo de pan pueda tostarse sin problemas, algo, sin duda, extremadamente práctico en un país como Chile que tiene una decena de variedades de panes.

“Amo el típico tostador de pan que se usa en Chile, que de su modestia ha alcanzado la estatura de ícono del diseño, por su eficiencia y su corazón popular de herramienta, tan aguerrido como un serrucho o un martillo, un objeto que es pura función en una configuración simple y eficiente, es antiguo y moderno a la vez y desprovisto de decoraciones” , había dicho Ríos, sobre sus bondades.

En 1950, el tostador chileno se comenzó a producir masivamente a través de la empresa Virutex Ilko, que desarrolló un robot que fabricaba estas útiles herramientas con facilidad.

Y tal fue el éxito del producto, que Ilko comenzó a exportar este producto a otros países, como México, Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica y Colombia. De hecho, en este último país, se le comenzó a decir “tostador de arepas”.