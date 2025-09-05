SUSCRÍBETE
Por qué algunas personas en las redes sociales creen que Donald Trump está gravemente enfermo

Un moretón en la mano e hinchazón en sus tobillos son algunas de las “pruebas” que usuarios en las redes sociales utilizaron para asegurar que el presidente Donald Trump estaría “muerto” o “a punto de morir”.

Nicole Iporre
Tres días en que no se lo vio públicamente. La última semana de agosto, la ausencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despertó especulaciones en las redes sociales que decían que el mandatario estaba muerto, o a punto de estarlo.

Esto, porque algunas fotografías captaron que tiene un moretón grande y morado en su mano, y los tobillos hinchados.

La Casa Blanca ya había informado que Trump padece de insuficiencia venosa crónica y que esta era la razón por la que se veían sus extremidades inflamadas.

No obstante, la ola de conspiraciones en las redes sociales se ha viralizado cada vez más. Y el presidente estadounidense decidió salir a hablar sobre su salud en público.

Por qué se cree que Donald Trump está enfermo

Varias conspiraciones se tejieron rápidamente en las redes sociales: supuestamente, el gobierno estadounidense estaría publicando fotos antiguas de Donald Trump, lo están “ocultando” y hasta circularon informes de dudosa procedencia que revelaban detalles sobre la “mala salud” que tendría el mandatario.

Según explicó un análisis del New York Times, existe cierta desconfianza sobre el verdadero estado de salud de Trump, quien tiene 79 años, dado que desde su primer mandato, han existido inconsistencias o poca transparencia en los informes que entrega el gobierno.

En 2018, el fallecido Dr. Harold N. Bornstein, quien fue médico de cabecera de Trump durante casi toda su vida, acusó que dos asesores del presidente allanaron su oficina y retiraron todos sus expedientes médicos.

Después, en una entrevista, el doctor aseguró que Trump tomaba antibióticos para controlar la rosácea, estatina para el colesterol y finasterida, para la próstata. También dijo que el líder le tenía fobia a los gérmenes.

A partir de entonces, el presidente ha sido captado en consultas médicas “inesperadas” y con dificultades para hacer ciertas acciones, como levantar un vaso. Pero incluso en estas ocasiones, la Casa Blanca se mantuvo en silencio.

Todo esto es lo que alimentó que, actualmente, usuarios en las redes sociales piensen que Trump está sufriendo graves complicaciones de salud que podrían desencadenar en su próximo fallecimiento.

Pero en realidad, otros analistas apuntan a que el presidente simplemente está en una edad avanzada, igual que el exmandatario, Joe Biden. De hecho, al final de su mandato, habrá cumplido 82 años.

Qué problemas de salud tiene Donald Trump

De acuerdo a la información entregada por su gobierno, Donald Trump está suficientemente sano para cumplir sus funciones. No obstante, tiene antecedentes de colesterol alto, padece insuficiencia venosa crónica y sobrepeso.

Sobre el moretón en su mano, el doctor Sean P. Barbabella —actual médico de la Casa Blanca— aseguró que se desarrolló por la aspirina que el presidente toma a diario, para reducir el riesgo de problemas cardíacos.

Por su parte, el presidente Trump volvió a aparecer en público el pasado martes, 2 de septiembre, y fue consultado sobre su ausencia y los rumores de su supuesta muerte. Él respondió que no sabía que se estaba diciendo eso, pero se defendió con que había publicado varias veces en su red social Truth Social y que había estado jugando golf.

De hecho, el domingo, el mandatario publicó en su cuenta: “NUNCA ME HABÍA SENTIDO TAN BIEN EN MI VIDA”, con mayúsculas.

