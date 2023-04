La demandante de Ed Sheeran se desmayó al salir del tribunal. Y es que el pleito entre Kathryn Townsend Griffin, hija del cantante fallecido Ed Townsend, y el artista británico resultó, como muchos procesos judiciales, una gran carga de estrés y presión.

Pero, ¿qué hizo Sheeran para estar en este escenario y ser demandado por la familia de un cantante que murió hace 20 años?

Ed Sheeran, saliendo de la corte federal de Manhattan. Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

La demanda contra Ed Sheeran

Thinking Out Loud es una canción romántica que, sin duda, ha enamorado a todas y todos sus fanáticos. Tan solo en YouTube, alcanza las 53 millones de reproducciones.

Sin embargo, Kathryn Townsend está segura de que el vocalista plagió esta canción, pues considera que la melodía de Let’s Get It On, del año 1973, interpretada por Marvin Gaye y de la que su padre fue coautor, son similares y, por ende, estaría violando los derechos de autor. La demanda fue interpuesta el año 2017.

Kathryn Townsend Griffin, hija del cantante y escritor Ed Townsend. Foto: AP/John Minchillo

Es por esto que Sheeran y Townsend se encontraban en el tribunal de Nueva York en su segundo día de juicio, donde la demandante tuvo que retirarse por un problema de salud. Se desmayó y fue llevada a un hospital, donde después se reportó que se encontraba estable.

El cantante asegura que no hizo plagio

Tanto él como su equipo legal, argumentaron que las canciones no tienen parecido. Aseguraron que “muchas canciones del género pop comparten acordes” y que nadie había dicho nada del plagio hasta que en 2014, en un concierto, Ed Sheeran cantó la canción Thinking Out Loud y la intervino con Let’s Get It On.

¿Por qué demandaron a Ed Sheeran? Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Inocentemente, el artista no sabía que esto desataría una dura demanda en su contra.

Ante ello, declaró lo siguiente: “Si hubiera hecho algo de lo que me acusan, sería muy tonto que frente a más de 20,000 personas hubiera hecho el mix de las canciones. Creo que la mayoría de las canciones de pop están elaboradas sobre elementos que han estado disponibles de forma gratuita durante cientos de años”.