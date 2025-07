La Coca-Cola es, probablemente, la bebida más popular en Estados Unidos y el resto del mundo. Millones de personas la consumen con sus comidas, pero, ¿qué pasaría si de un día para el otro, cambia su sabor?

Según el presidente estadounidense Donald Trump, estuvo conversando con la empresa multinacional The Coca-Cola Company para cambiar un ingrediente clave en la bebida azucarada, que modificará el sabor que todos ya bien conocían.

“Quiero agradecer a todas las autoridades de Coca-Cola. Esta será una muy buena decisión por su parte. Ya verán. ¡Es simplemente mejor!”, publicó el mandatario en sus redes sociales.

Pero, ¿qué nuevo ingrediente tendrá la bebida? ¿Qué dijo al respecto Coca-Cola sobre las declaraciones de Trump? Esto es todo lo que se sabe, hasta ahora.

Por qué Donald Trump podría cambiar el sabor de la Coca-Cola. Foto: REUTERS.

El nuevo ingrediente de la Coca-Cola con azúcar, según Donald Trump

De acuerdo a lo que informó Trump en sus redes sociales, después de conversar con la multinacional detrás de Coca-Cola, la empresa habría accedido a cambiar el azúcar que utilizan por “azúcar de caña REAL”.

El azúcar de caña podría eventualmente ser menos refinada y más saludable que el jarabe de maíz de alta fructosa (que es el que se utiliza ahora), y su sabor es más profundo, parecido al caramelo, por lo que el gusto que ya tenía la bebida anteriormente podría cambiar.

No obstante, un portavoz de The Coca-Cola Company que conversó con CNN no confirmó el cambio, pero sí dio indicios de que podría haber una modificación o una nueva oferta de las bebidas, en línea con lo que comunicó Trump.

“Agradecemos el entusiasmo del presidente Trump por nuestra icónica marca Coca-Cola. Próximamente compartiremos más detalles sobre las nuevas e innovadoras ofertas de nuestra gama de productos Coca-Cola ”, dijo.

La relación de Trump con Coca-Cola

Donald Trump tiene una relación compleja con Coca-Cola. Es fanático de la versión Light, y hasta tiene un botón rojo en su oficina que, con solo apretarlo, llega una persona a entregarle la bebida.

No obstante, algunas decisiones de la empresa no van en la línea con las políticas que impulsa el mandatario.

De hecho, han tenido algunos roces desde hace más de una década: en 2012, el empresario publicó que la empresa “no estaba contenta” con él, pero aseguró que de todas formas “seguiré bebiendo esa basura”.

En enero de este 2025, cuando Trump asumió como presidente por segunda vez, el presidente de Coca-Cola, James Quincy, le regaló una “botella inaugural” de Coca-Cola Light, pues sabía que era la versión favorita del mandatario.