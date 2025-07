Por qué se desató una guerra entre los muñecos Sylvanian Families y una cuenta de TikTok

Infidelidades, crímenes, amor y muchas otras situaciones son parte de la trama de Sylvanian Drama, una cuenta viral de TikTok que utiliza los tiernos muñecos japoneses Sylvanian Families como actores principales de las historias más tragicómicas que te podrías imaginar.

Sin embargo, los enredos ya no son solo parte de un guion: una disputa legal entre su creadora y los fabricantes de los muñecos amenaza con ponerle fin al canal .

Qué son los Sylvanians y por qué se popularizaron

Conocidos como Sylvanian Families, estos muñecos representan familias de animales con forma de personas–como conejos, perros, osos y más– que viven en casas de campo llenas de detalles como muebles, objetos y un sinfín de piezas coleccionables.

Durante 2024, los Sylvanian Families –creados por la japonesa Epoch en 1985– volvieron a ser tendencia en países de occidente impulsados en parte por esta cuenta de TikTok Sylvanian Drama , que actualmente acumula 2,5 millones de seguidores.

Las historias dramáticas de esta cuenta llegaron tan lejos que incluso llegó a colaborar con marcas como Netflix, Burberry, Taco Bell, Sephora, entre otras.

Por qué demandan a Sylvanian Drama

Sin embargo, ese éxito no le hizo gracia a la empresa fabricante Epoch.

El 7 de abril, la compañía presentó una demanda en Nueva York contra la creadora de este canal , la irlandesa Thea Von Engelbrechten de 24 años.

Acusan a Von Engelbrechten de infringir derechos de autor, hacer uso comercial de los personajes sin autorización y dañar la reputación de la marca, según informó el medio Vulture.

La joven comenzó el canal en 2021 durante la pandemia, usando los muñecos que tenía guardados en su casa desde la infancia.

Inspirada en las series dramáticas como Desperate Housewives y Pretty Little Liars, armó un clip sobre una infidelidad que terminó en homicidio y rápidamente superó las 100 mil vistas.

En la demanda, Epoch argumenta que el contenido de Sylvanian Drama podría confundir a los consumidores, haciéndoles creer que los videos están aprobados o creados por la compañía.

Por qué se desató una guerra entre los juguetes Sylvanian Families y una cuenta de TikTok

También alega que la creadora usó a los personajes para construir su propia imagen de marca y vender espacios publicitarios disfrazados de sketches dramáticos.

Qué dice la creadora del canal

Y es cierto que las historias no eran precisamente infantiles: los videos muestran fiestas con drogas, traiciones, asesinatos, violencia doméstica y rupturas que terminan con muebles volando por la ventana, por ejemplo.

“Me sorprende que no me hayan cancelado ya”, dijo la creadora en una entrevista con Marketing Brew en 2024. “Muchos temas son cosas que me han pasado a mí. Me estoy riendo de mí misma, no de otros”, agregó.

En esa nota pasada, Von Engelbrechten explicó que cada video le toma hasta cinco horas de producción y que graba sola, construyendo escenografías en miniatura, con iluminación y vestuario incluidos.

Aunque no tiene calendario fijo de publicaciones, los fans esperan cada video con entusiasmo, algo que no se ve desde enero de este año, cuando se publicó el último clip de la cuenta .

Pese al conflicto legal, Von Engelbrechten ha dicho que nunca fue contactada por Epoch para colaborar, pero que “sin duda estaría interesada” si eso ocurriera.

Epoch y la creadora estarían en negociaciones para llegar a un acuerdo extrajudicial antes de la audiencia preliminar, fijada para el 14 de agosto. Si no logran resolverlo, podría ser un tribunal quien defina el destino del canal más tierno y dramático de TikTok.