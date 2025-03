Por qué Trump suspendió la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania (y cómo impactará en la guerra).

A principios de marzo, el presidente Donald Trump suspendió la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania con efecto inmediato.

Se trata de una medida significativa para Kiev, ya que desde que Rusia inició su invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022, el equipamiento estadounidense ha sido clave para que sus fuerzas puedan contrarrestar la ofensiva rusa.

El abanderado republicano no explicó su decisión, más allá de decir que creía que el mandatario ucraniano “no quiere la paz”.

La medida de su administración se anunció días después de que los presidentes de ambos países tuvieran un tenso encuentro en la Casa Blanca.

En la reunión, realizada el pasado viernes 28 de febrero, Trump y el vicepresidente JD Vance acusaron a Zelenski de no estar lo suficientemente agradecido por el apoyo que Estados Unidos le ha entregado a Ucrania.

El mandatario estadounidense, incluso, lo acusó de estar “jugando con una Tercera Guerra Mundial”.

La decisión de Trump de suspender la ayuda militar a Ucrania causó conmoción tanto en Kiev como en el mundo occidental.

De hecho, el domingo, Zelenski se reunió con sus aliados europeos en Londres, en una instancia que fue organizada por el primer ministro británico, Keir Starmer.

Ahí establecieron un plan de cuatro puntos para defender a Ucrania en la guerra, consenso que también contó con el respaldo de Canadá y Turquía.

Asesores del presidente estadounidense consultados por CNN dijeron que la pausa de suministrar ayuda militar a Ucrania se mantendrá hasta que Trump determine que Zelenski se ha comprometido lo suficiente con la búsqueda de conversaciones de paz.

Este martes 4 de marzo, Zelenski declaró que su país está “dispuesto a sentarse a la mesa de negociaciones”.

“Nadie quiere la paz más que los ucranianos. Mi equipo y yo estamos dispuestos a trabajar bajo el firme liderazgo del presidente Trump para lograr una paz duradera”, escribió el mandatario ucraniano en una publicación en X (ex Twitter).

Previamente, el 18 de febrero, altos funcionarios de Estados Unidos y Rusia se reunieron en Arabia Saudita, encuentro en el que acordaron establecer equipos para trabajar en el fin de la guerra en Ucrania.

Sin embargo, la reunión fue ampliamente criticada en Kiev y entre los aliados europeos, ya que sus representantes no fueron invitados a participar de esas conversaciones.

Zelenski ha reiterado en múltiples ocasiones que no reconocerán un acuerdo en el que no participen funcionarios ucranianos.

Por qué Trump suspendió la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania (y cómo impactará en la guerra).

Cómo impactará en la guerra la decisión de Trump de suspender la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania

El experto en seguridad internacional y ex funcionario del Ministerio de Defensa ucraniano, Oleksiy Melnyk, dijo al citado medio que la ayuda militar estadounidense representa actualmente alrededor del 30% de las necesidades de armas y municiones de Ucrania.

Por lo tanto, se espera que la medida de la administración Trump impacte directamente en la capacidad del país para defenderse ante la invasión rusa.

“¿Es crítico? Sí”, dijo Melnyk a CNN, para luego enfatizar que Ucrania enfrenta escasez de armas y municiones, situación que se ha agravado cada vez que los suministros occidentales han disminuido.

Bajo esta línea, agregó: “Teniendo en cuenta la escasez de municiones y armas, incluso el 1% es crítico. El 30% es definitivamente crítico”.

“Lo que estamos escuchando de diferentes fuentes es que Ucrania podrá mantener este nivel o aproximadamente el mismo nivel de densidad de violencia durante unos seis meses”.

Por su parte, la jefa adjunta del equipo de Rusia y analista del Institute for the Study of War (ISW), Kateryna Stepanenko, comentó al citado medio que la medida de la administración Trump “tendrá consecuencias significativas, pero no es probable que los rusos logren abrirse paso inmediatamente o en los próximos meses”.

La especialista del grupo de expertos con sede en Estados Unidos añadió: “Los ucranianos podrán defenderse, como los habíamos visto hacer en el pasado durante los problemas previos con la ayuda”.

Con esto último, Stepanenko aludió a cuando el Congreso estadounidense estancó un siguiente paquete de ayuda en 2024.

El analista militar de CNN y coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Cedric Leighton, afirmó que “algunos de los efectos (de la medida de la administración Trump) podrían sentirse casi inmediatamente en las líneas de frente”.

“Los ucranianos tendrán que racionar el uso de ciertas municiones y eso podría significar problemas para sus esfuerzos por mantener lugares como Pokrovsk”.

Esta última localidad es un centro logístico de relevancia estratégica, el cual se ha posicionado en la mira de las tropas rusas, que han concentrado esfuerzos en ocuparla.

No obstante, las fuerzas ucranianas han podido contrarrestar la ofensiva en Pokrovsk, en parte gracias a los paquetes de ayuda militar estadounidense.

Por qué Trump suspendió la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania (y cómo impactará en la guerra).

Por qué Trump suspendió la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania

La administración Trump está tratando de obligar a Ucrania a negociar un acuerdo de paz con Rusia, sin comprometerse a entregar garantías de seguridad para el país europeo.

El presidente ucraniano ha buscado argumentar que la ausencia de garantías puede significar potenciales riesgos para Ucrania y que, en el pasado, el Kremlin ya ha violado acuerdos de alto el fuego.

Los aliados europeos de Kiev se han alineado para respaldar al país y, en el plan que definieron en la reunión en Londres, incluyeron que cualquier paz duradera debe garantizar la soberanía y seguridad de Ucrania.

En conversación con el citado medio, Melnyk afirmó que Ucrania había pasado las últimas semanas tratando de descifrar las declaraciones de Trump.

Buscaban determinar si se trataba de anuncios políticos o si más bien eran parte de una estrategia para complacer a Moscú y atraer al Kremlin a potenciales negociaciones.

En palabras de Melnyk: “Con cada paso práctico, hay más claridad de que esto es exactamente lo que el presidente Trump y su gente van a hacer (como política)”.

“Y actualmente, no va a beneficiar a nadie excepto a nuestros enemigos y rivales como Rusia y China”, dijo el experto.

A pesar de que Trump no ha presentado un plan de paz específico para la guerra, ha sugerido que Ucrania tendrá que hacer sacrificios en términos de territorio.