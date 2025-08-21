Qué es cadmio, la sustancia con la que podrían estar contaminadas las paltas peruanas importadas

Una alerta levantó el Ministerio de Salud (Minsal), después de que se difundiera en redes sociales que hay lotes de palta hass peruana que la Unión Europea rechazó por contener una sustancia riesgosa para la salud . Y es que este producto también es importado por Chile.

Por ahora, Cristián Cofré, jefe del Departamento de Nutrición y Alimentos del Minsal aseguró que están vigilando las importaciones, y que hasta ahora no hay evidencia de que esta contaminación esté presente en las paltas vendidas en el país.

“Se ha fortalecido la vigilancia en las importaciones de los alimentos que están identificados y que puedan tener destino en el territorio nacional”, declaró la autoridad.

Pero, ¿cuál es la sustancia que podrían contener las paltas peruanas? ¿Qué síntomas y riesgos provocan en la salud?

Qué es el cadmio, la sustancia que podría estar en paltas hass peruanas

El cadmio es un metal pesado que está presente en la naturaleza, pero también en procesos industriales (como la minería, fabricación de baterías, entre otras actividades).

Los alimentos pueden contener ciertos niveles de esta sustancia, pues las plantas lo absorben del suelo, o porque llega a través del agua y el aire.

Según algunas instituciones, como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN), el cadmio es catalogado como un “metal tóxico ambiental”, y es que sus efectos en la salud, cuando es consumido de forma frecuente, pueden ser perjudiciales.

Cabe resaltar que el cadmio no se detecta a simple vista, por su olor ni sabor . Para saber si está presente en un alimento o producto, es necesario un análisis de laboratorio.

Qué efectos provoca el cadmio en la salud

De acuerdo a la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR, por sus siglas en inglés), la ingestión de cadmio puede provocar efectos agudos y crónicos. Entre ellos:

Irritación estomacal.

Vómitos y diarrea aguda.

Pero, en exposiciones prolongadas, los efectos son más severos.