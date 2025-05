Qué es el GHB, la potente droga de sumisión que no deja rastros

Le dicen “éxtasis líquido”, “G”, “Líquido E”, entre otros apodos, por el efecto de euforia que provoca en el cuerpo. No obstante, el GHB está lejos de ser una droga que estimula el cerebro. En cambio, lo que hace es apagarlo casi por completo.

Es por esto que el GHB (gamma hidroxibutirato) se ha convertido en el arma silenciosa de delitos donde los criminales necesitan que las víctimas estén somnolientas o dormidas y no se acuerden de lo que pasó.

Así, pronto se dio a conocer como la “droga de sumisión” y “droga del delito”.

Pero, ¿qué es exactamente el GHB? ¿Qué efectos tiene sobre el cuerpo? ¿Cómo se convirtió en una droga de uso popular? Esto es todo lo que se sabe sobre esta peligrosa sustancia.

El GHB es gamma hidroxibutirato, un químico que actúa como depresor del funcionamiento del cerebro y disminuye o bloquea la mayoría de sus funciones fisiológicas , como la conciencia, control muscular y hasta la respiración, según las dosis que se consuman.

Según explicaron en The Conversation los académicos de farmacología en la Universidad del País Vasco J. Javier Meana y Luis F. Callado, en los años 60, el GHB se utilizaba como anestésico, no obstante, se descontinuó porque su eficacia no era tan buena, y los pacientes presentaban múltiples efectos secundarios.

Pese a ello, algunos países continúan vendiendo el GHB en forma de fármaco para tratar un trastorno del sueño llamado narcolepsia.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) explica que el GHB es una sustancia controlada de Clasificación I, por lo que tiene “un alto potencial para el abuso” y no existe “ningún uso médico aceptado en la actualidad”.

Por ello, es común que esta sustancia sea fabricada de forma ilegal en laboratorios domésticos, y su consumo suele suceder en discotecas, fiestas nocturnas, “raves” de música tecno y, últimamente, en contextos delictuales.

Qué efectos produce la droga GHB en el cuerpo

Según explicó la DEA, el GHB suele venderse como líquido o polvo blanco que se disuelve en agua, jugo o alcohol. Su sabor es “ligeramente salado”.

En contextos de fiestas, las personas utilizan esta sustancia por sus efectos calmantes y de euforia. Además, hay quienes piensan que puede ayudarles a desarrollar músculo y perder peso.

Por otra parte, hay personas que consumen GHB para aumentar su líbido.

Pero el efecto más peligroso es el de la amnesia, pues cuando alguien está bajo la influencia de esta droga, es posible que no tenga recuerdos de los eventos que sucedieron en ese momento. Por ello, los consumidores suelen ser vulnerables a ataques sexuales y actos delictivos.

Los efectos pueden empezar tras 15 o 30 minutos después de su ingesta y duran de 3 a 6 horas.

De acuerdo a Meana y Callado, los efectos del GHB se pueden resumir así:

Desinhibición y mayor sociabilidad en un inicio.

Somnolencia.

Dificultades para moverse.

Náuseas.

Vómitos.

Pérdida de conciencia.

Pero a dosis altas, puede provocar problemas respiratorios que lleven al consumidor al coma y la muerte.