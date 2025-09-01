Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea.

El avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, enfrentó una interferencia de GPS al intentar aterrizar en Bulgaria este domingo 31 de agosto.

Según declaró a CNN un portavoz del organismo europeo, recibieron “información de las autoridades búlgaras que sospechan que esta flagrante interferencia fue llevada a cabo por Rusia ”.

El vocero de la Comisión Europea afirmó que la aeronave pudo aterrizar sin problemas .

De la misma manera, una fuente con conocimiento de la situación afirmó al citado medio que los pilotos realizaron el aterrizaje con el apoyo de mapas impresos.

Tanto la Comisión Europea como su presidenta han manifestado constantemente su apoyo a Ucrania, país que ha enfrentado una invasión a gran escala por parte de las tropas rusas desde el 24 de febrero de 2022.

De hecho, fue una de las líderes europeas que acompañó al mandatario ucraniano Volodimir Zelenski en su visita a Estados Unidos el pasado 18 de agosto, instancia en la que se reunieron con el presidente Donald Trump en Washington.

El objetivo de aquella cumbre en la Casa Blanca fue discutir sobre cómo poner fin a la guerra en Ucrania. Y ocurrió solo unos días después de que el abanderado republicano se reuniera con el mandatario ruso, Vladimir Putin, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson de las fuerzas estadounidenses en Alaska.

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa en el avión de Ursula von der Leyen

El episodio que enfrentó el avión antes de aterrizar en Bulgaria ocurrió en medio de una gira en la que la presidenta de la Comisión Europea ha recorrido los países del este del bloque para buscar apoyo a Ucrania .

Viajó el viernes a Letonia y Finlandia, el sábado a Estonia, y el domingo a Polonia y Bulgaria.

Se tiene previsto que la gira finalice el lunes con sus respectivas visitas a Lituania y Rumania.

Tras aterrizar en Bulgaria este domingo, antes de que se conociera públicamente el episodio de las interferencias, la presidenta de la Comisión Europea sugirió que los países europeos debían mantenerse alertas.

“Putin no ha cambiado y no cambiará. Es un depredador. Solo se le puede controlar mediante una fuerte disuasión” , declaró Ursula von der Leyen.

El portavoz del organismo europeo enfatizó a CNN que el incidente que enfrentó el avión antes de aterrizar “subraya la urgencia del viaje de la presidenta a los Estados miembros de primera línea, donde ha presenciado de primera mano las amenazas cotidianas de Rusia y sus aliados”.

Las interferencias de GPS pueden generar interrupciones en los vuelos y el tráfico marítimo.

Las autoridades de los países escandinavos y bálticos han acusado sostenidamente a Rusia de interferir las señales de GPS en la región . Y, previamente, la Unión Europea ya ha sancionado a entidades e individuos relacionados a Moscú, tras acusarlos de ser los responsables de episodios de interferencias.

Refiriéndose a la situación de este domingo, el vocero de la Comisión Europea subrayó: “Esto reforzará aún más nuestro compromiso inquebrantable de reforzar nuestras capacidades de defensa y nuestro apoyo a Ucrania” .