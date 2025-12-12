VOTA INFORMADO por $1100
    Qué significa que Disney invierta en OpenAI, la empresa madre de ChatGPT

    El acuerdo contempla que los personajes del gigante del entretenimiento estén disponibles en Sora, la plataforma de generación de videos de la firma especializada en inteligencia artificial (IA). Afirmaron que también trabajarán para “crear nuevos productos, herramientas y experiencias”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué significa que Disney invierta en OpenAI, la empresa madre de ChatGPT. Foto: archivo.

    Este jueves 11 de diciembre, Disney anunció que compraría una participación de 1.000 millones de dólares en OpenAI y que llevaría sus personajes a Sora, la plataforma de creación de videos de la empresa madre de ChatGPT.

    El acuerdo establecido entre el gigante del entretenimiento y la firma especializada en inteligencia artificial (IA) generativa tiene una duración de tres años.

    Desde Disney afirmaron que una selección de videos creados con Sora estarían disponibles en la plataforma de streaming Disney+ y que trabajarían con OpenAI para “crear nuevos productos, herramientas y experiencias”.

    En un comunicado al que tuvo acceso el New York Times, el director ejecutivo de Disney, Robert A. Iger, destacó que los acelerados avances en el ámbito de la IA “marcan un momento importante para nuestra industria”.

    “Y a través de esta colaboración con OpenAI ampliaremos de manera reflexiva y responsable el alcance del modo en el que contamos nuestras historias”.

    Qué significa que Disney invierta en OpenAI, la empresa madre de ChatGPT. Foto: archivo.

    En qué se traduce el acuerdo con OpenAI que llevará los personajes de Disney a Sora

    El acuerdo anunciado el jueves llevaría los personajes de Disney a Sora. Sin embargo, no incluye la imagen, voz y semejanza de personas.

    Los usuarios de la mencionada plataforma de OpenAI podrán empezar a generar videos con personajes de la compañía desde inicios de 2026.

    Entre estos se encuentran Mickey Mouse y los de películas animadas como Toy Story, Encanto, Frozen e Intensamente.

    De la misma manera, estarán disponibles versiones animadas o ilustradas de personajes de franquicias como Marvel y Star Wars.

    El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, manifestó que “este acuerdo muestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden trabajar juntos de forma responsable para promover la innovación que beneficia a la sociedad”.

    Agregó que, además, “ayuda a que su trabajo llegue a nuevos públicos”.

    Qué significa que Disney invierta en OpenAI, la empresa madre de ChatGPT. Foto: archivo.

    Con este acuerdo, Disney se posiciona como el primer socio relevante de la industria para el uso de sus licencias de contenido en Sora.

    Según rescata el Times, en los últimos dos años tanto Disney como empresas como Warner Bros. y Discovery han evaluado cómo enfrentar ciertos puntos relacionados a la IA.

    Entre estos se encuentran cómo compensar a los titulares de los derechos de autor y cuáles podrían ser las reacciones de los sindicatos de la industria.

    De hecho, Disney y Universal han demandado a Midjourney, la plataforma de generación de imágenes con IA, por permitir que se creen imágenes que “incorporan y copian descaradamente” personajes que son propiedad de las empresas.

    Desde la mencionada compañía especializada en esta tecnología han rechazado la demanda, bajo el argumento de que se enmarcan en el “uso justo”.

    Más sobre:DisneyOpenAISoraInteligencia artificialIAChatGPTTecnologíaPelículasSam AltmanDisney+IA generativaInteligencia artificial generativaLa Tercera

