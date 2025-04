La prensa mexicana comunicó el pasado 28 de abril la muerte de una actriz muy querida en su país: Renata del Castillo, quien tenía 42 años y una sólida carrera en producciones de Netflix y Televisa.

Sin embargo, desde hace varios años, estuvo luchando contra un agresivo cáncer de cuello uterino que hizo metástasis en otros órganos de su cuerpo. Su primer diagnóstico fue un tumor maligno en su columna y, desde ahí, la enfermedad empeoró.

En 2023, los médicos le habían advertido que estaba en etapa terminal , pero Del Castillo continuó buscando alternativas para sobrevivir y detener el avance del cáncer.

Pero en julio de 2024, comunicó su decisión de dejar de tratarse con quimioterapia por los efectos secundarios que estaban causando estragos en su salud. Desde ahí, la actriz compartió en sus redes sociales su proceso y los constantes dolores que sufría.

Quién era Renata del Castillo, la actriz de Netflix y Televisa que falleció a los 42 años

Renata del Castillo comenzó su carrera de actriz con la telenovela mexicana Cuando seas mía: era 2001 e interpretó a Martitha. Fue esa la puerta de ingreso a más teleseries, como Rutas de la vida, Como dice el dicho, Amar a muerte, Lo que callamos las mujeres, Un día cualquiera y Vencer el desamor.

El público internacional la conoció, en gran parte, gracias a Control Z, una serie de Netflix, donde actuó como Lulú, la secretaria del director Quintanilla en el Colegio Nacional. Del Castillo estuvo en las tres temporadas de la producción mexicana.

La muerte de la actriz Renata del Castillo

Desde que compartió su diagnóstico con sus seguidores, la actriz Renata del Castillo mostró siempre una faceta positiva y de agradecimiento. Decía que quería seguir luchando contra el cáncer para continuar al lado de su hijo Mateo.

Desde las redes de su madre, el joven también confirmó el deceso: “Lamentablemente, Renata Alejandra falleció el 28 de abril”, comenzó a escribir en un comunicado en sus historias de Instagram.

“Fue tranquila. Se fue como ella era, tranquila. Quiero dar este comunicado para avisarles a todos lo sucedido y que Ren fue lo más fuerte que pudo hasta el final de sus días y eso es impresionante ver…”.

Continuó: “Como su hijo, les doy a todos ustedes las gracias. No me cabe palabras ni ideas del aprecio a mi madre y el aprecio mutuo que ella les tenía. Siempre que salíamos, me hablaba historias con muchos de ustedes”.

“Ella ya está en un lugar mejor y la cuenta estará activa por si alguien quiere ver sus recuerdos. En serio a todos ustedes gracias. Dios los bendiga y los llene de paz”.