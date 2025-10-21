Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle

En las redes sociales, distintos usuarios viralizaron unos registros en los que se ve al actor mexicano Alejandro Landero , sentado en una banca en un parque de la Ciudad de México . Lo acompañan sus cuatro gatos y un perro.

El actor, protagonista de Rosa Salvaje, la aclamada novela de Televisa, habría quedado cesante, según informó una cuenta promovida por la comunidad local.

Los vecinos de las colonias Roma y Condesa, lugar en el que se encontraba el artista, se movilizaron para buscar apoyo y un refugio para él y sus mascotas.

Según El País, los gatos están protegidos en transportadoras, pues pese a las dificultades de su situación, el actor se niega a abandonarlos.

"Lamentablemente, lleva aquí 3 noches": Vecinos de la colonia Condesa piden apoyo Alejandro Landero, actor de Televisa, que vive en situación de calle junto a sus mascotas tras perder su trabajo

La situación de Alejandro Landero, actor que vive en la calle

Después de que se viralizaran las imágenes, Alejandro Landero conversó con TVNotas, y explicó por qué quedó en situación de calle.

“Sí, es una situación precaria, definitivamente, pero no es una situación como tal de calle, de que estoy abandonado. Mi familia política ha estado conmigo en todo momento; los hijos de mi hermano me han estado apoyando”.

El actor aseguró que debía llegar a Puerto Vallarta, pero no pudo concretar el viaje. “Se complicó”, dijo, mientras contaba que tuvo un problema legal en el departamento donde vivía.

“El abogado me dijo: ‘Te puedes quedar equis tiempo, pero no más’. Llegó el tiempo. Esto fue en los últimos 15 días. Yo estaba esperando la ayuda. Cuando no llegó, tuve que dejar el departamento”.

Fue así cómo Landero se habría quedado sin casa y comenzó a deambular por las calles.

“No tuve a dónde ir y no iba a dejar a mis niños (sus mascotas). Por eso estoy aquí, no porque me falte, no porque sea yo nada. Es simplemente porque somos una unidad familiar. Somos un perro y cuatro gatos. No los voy a abandonar” .

De acuerdo a distintos medios mexicanos, con la ayuda de la comunidad, Landero pudo encontrar un lugar “improvisado” para pasar la noche.

Quién es Alejandro Landero

Alejandro Landero es un actor reconocido de la televisión mexicana . Sus mayores éxitos fueron en la década de los 80, tiempo en el que participó en al menos cinco telenovelas.

Su interpretación más recordada es la de Rigoberto Camacho en la telenovela Rosa Salvaje (1988). Allí, los protagonistas fueron Verónica Castro, madre del cantante Cristian Castro, y Guillermo Capetillo.

También tuvo otros papeles icónicos en otras producciones: Pasión y Poder, Monte Calvario, Bianca Vidal, Papá soltero y Un rostro en mi pasado.