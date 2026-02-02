SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica

    Laura Fernández Delgado ganó las elecciones presidenciales de Costa Rica 2026 con el 48,3% de los votos. Conoce quién es, su relación con Rodrigo Chaves y sus propuestas en seguridad y lucha contra el narcotráfico.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica

    Con el 48.3% de los votos, Laura Fernández Delgado del Partido Soberano del Pueblo se convirtió en la nueva presidenta de Costa Rica, un país de cinco millones de habitantes que atraviesa una crisis de seguridad por la delincuencia y el narcotráfico.

    Según distintos medios costarricenses, Fernández tiene vínculos estrechos con el actual mandatario Rodrigo Chaves, un político conservador que se ha dedicado a reforzar la seguridad en su país con medidas similares a las de Nayib Bukele en El Salvador, como la construcción de una cárcel “inspirada” en el Cecot.

    La presidenta electa fue jefa de gabinete de Chaves y en su campaña, prometió continuar con las políticas que estaba implementando.

    “El cambio será profundo e irreversible”, mencionó en su discurso, tras la victoria en el balotaje.

    Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica

    Resultados de las elecciones 2026 en Costa Rica

    Con casi el 93.79% de las mesas escrutadas, estos son los resultados que dejaron las elecciones presidenciales en Costa Rica.

    • Laura Fernández Delgado: 48.3% (1.156.735 votos).
    • Álvaro R. Ramos Chaves: 33.4% (799.875 votos).
    • Claudia V. Dobles Camargo: 4.9% (116.288 votos).

    Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica

    Laura Fernández Delgado, la presidenta electa en Costa Rica que asumirá el próximo 8 de mayo, tiene 39 años y es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica. Nació en la ciudad de Puntarenas, está casada y tiene una hija.

    Se especializó en políticas públicas y anteriormente, en el gobierno de Chaves, ocupó los cargos de ministra de Planificación y de la Presidencia. Sin embargo, renunció a sus labores para presentarse a las elecciones como la sucesora del mandatario conservador.

    En entrevistas con medios costarricenses, aseguró ser “como cualquier otra mamá de Costa Rica (...) Llego a jugar con Fernanda (su hija), a quitarme la ropa de trabajo y ponerme ropa cómoda. Soy una mujer que trabaja, al igual que miles de otras mujeres costarricenses”.

    La aprobación de Fernández alcanzó buenos niveles mientras ascendía en el balotaje.

    Su campaña estuvo centrada en continuar el legado de Chaves en seguridad, lucha contra el narcotráfico de la cocaína, en impulsar el crecimiento económico y de la libertad. Y es que, según los datos, la tasa de homicidios en su país aumentó en un 50% en los últimos seis años.

    Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica

    Para ello, y al igual que Chaves, tomaron de referencia el modelo de Nayib Bukele para encarcelar a los presuntos pandilleros más peligrosos del país. Chaves celebró el comienzo de un proyecto de prisión inspirado en la megacárcel de Bukele, y Fernández planea completar la construcción y ponerla a funcionar.

    Además, no descartó la imposición de un estado de emergencia para las zonas del país donde la delincuencia está desbordada.

    Lee también:

    Más sobre:Costa RicaElecciones presidencialesElecciones Costa RicaElecciones presidenciales Costa RicaResultados elecciones Costa RicaLaura FernándezQuién es Laura FernándezQuién es Laura Fernández DelgadoQuién es la nueva presidenta de Costa RicaBukeleNayib BukeleRodrigo ChavesDerechaPresidenciales Costa RicaEleccionesNoticias de hoyLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trama bielorrusa: fiscal Wittwer advierte que “es probable que imputemos otros pagos”

    Por qué EEUU necesita reforzar sus defensas aéreas en Medio Oriente antes de un potencial ataque a Irán, según reportes

    Por qué la decisión de Bad Bunny de hablar contra el ICE fue una “decisión arriesgada”, según los comentaristas

    Kast evita abordar eventual respaldo a candidatura de Bachelet y emplaza al gobierno a dedicarse a solucionar la contingencia del país

    Llega montaje de flamenco que homenajea a Pablo Picasso

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Lo más leído

    1.
    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    2.
    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    3.
    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    4.
    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    5.
    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Servicios

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU

    Rating del domingo 1 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 1 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Sevilla en TV y streaming

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU
    Chile

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU

    Kast evita abordar eventual respaldo a candidatura de Bachelet y emplaza al gobierno a dedicarse a solucionar la contingencia del país

    Rating del domingo 1 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ministro Grau celebra Imacec de diciembre y defiende las cifras fiscales tras críticas de Quiroz
    Negocios

    Ministro Grau celebra Imacec de diciembre y defiende las cifras fiscales tras críticas de Quiroz

    El dólar cae en medio de los sorpresivos datos de Imacec de diciembre

    Imacec de diciembre sorprende y se ubica por sobre las últimas expectativas

    Por qué EEUU necesita reforzar sus defensas aéreas en Medio Oriente antes de un potencial ataque a Irán, según reportes
    Tendencias

    Por qué EEUU necesita reforzar sus defensas aéreas en Medio Oriente antes de un potencial ataque a Irán, según reportes

    Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica

    Por qué la decisión de Bad Bunny de hablar contra el ICE fue una “decisión arriesgada”, según los comentaristas

    Chile inicia sus entrenamientos para la Copa Davis mientras Serbia anuncia la baja de sus principales tenistas
    El Deportivo

    Chile inicia sus entrenamientos para la Copa Davis mientras Serbia anuncia la baja de sus principales tenistas

    Pellegrini da el golpe en el cierre del mercado: el Betis se refuerza con joya del América que dirigió Fernando Ortiz

    Vasco da Gama le responde a Jean Meneses: “No aprobamos prácticas que atenten contra la ética y la legalidad”

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Finde

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Llega montaje de flamenco que homenajea a Pablo Picasso
    Cultura y entretención

    Llega montaje de flamenco que homenajea a Pablo Picasso

    Diego Sanzana de Anttonias, dejarlo todo para sonar como un punky

    Premios Grammy: Bad Bunny se convierte en el primer artista en ganar “álbum del año” con un disco completamente en español

    Los detalles y temas clave del viaje de Petro a EE.UU. para reunirse con Trump en la Casa Blanca
    Mundo

    Los detalles y temas clave del viaje de Petro a EE.UU. para reunirse con Trump en la Casa Blanca

    Trump amenaza con demandar al presentador de la gala de los Grammy por vincularlo a Epstein

    Irán afirma que “examina” los detalles de “varios procesos diplomáticos” para reiniciar conversaciones con EE.UU.

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?
    Paula

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”