Con el 48.3% de los votos, Laura Fernández Delgado del Partido Soberano del Pueblo se convirtió en la nueva presidenta de Costa Rica , un país de cinco millones de habitantes que atraviesa una crisis de seguridad por la delincuencia y el narcotráfico.

Según distintos medios costarricenses, Fernández tiene vínculos estrechos con el actual mandatario Rodrigo Chaves, un político conservador que se ha dedicado a reforzar la seguridad en su país con medidas similares a las de Nayib Bukele en El Salvador, como la construcción de una cárcel “inspirada” en el Cecot.

La presidenta electa fue jefa de gabinete de Chaves y en su campaña, prometió continuar con las políticas que estaba implementando.

“El cambio será profundo e irreversible”, mencionó en su discurso, tras la victoria en el balotaje.

Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica

Resultados de las elecciones 2026 en Costa Rica

Con casi el 93.79% de las mesas escrutadas, estos son los resultados que dejaron las elecciones presidenciales en Costa Rica.

Laura Fernández Delgado: 48.3% (1.156.735 votos).

Álvaro R. Ramos Chaves: 33.4% (799.875 votos).

Claudia V. Dobles Camargo: 4.9% (116.288 votos).

Laura Fernández Delgado, la presidenta electa en Costa Rica que asumirá el próximo 8 de mayo, tiene 39 años y es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica . Nació en la ciudad de Puntarenas, está casada y tiene una hija.

Se especializó en políticas públicas y anteriormente, en el gobierno de Chaves, ocupó los cargos de ministra de Planificación y de la Presidencia. Sin embargo, renunció a sus labores para presentarse a las elecciones como la sucesora del mandatario conservador.

En entrevistas con medios costarricenses, aseguró ser “como cualquier otra mamá de Costa Rica (...) Llego a jugar con Fernanda (su hija), a quitarme la ropa de trabajo y ponerme ropa cómoda. Soy una mujer que trabaja, al igual que miles de otras mujeres costarricenses”.

La aprobación de Fernández alcanzó buenos niveles mientras ascendía en el balotaje.

Su campaña estuvo centrada en continuar el legado de Chaves en seguridad, lucha contra el narcotráfico de la cocaína, en impulsar el crecimiento económico y de la libertad . Y es que, según los datos, la tasa de homicidios en su país aumentó en un 50% en los últimos seis años.

Para ello, y al igual que Chaves, tomaron de referencia el modelo de Nayib Bukele para encarcelar a los presuntos pandilleros más peligrosos del país. Chaves celebró el comienzo de un proyecto de prisión inspirado en la megacárcel de Bukele, y Fernández planea completar la construcción y ponerla a funcionar.

Además, no descartó la imposición de un estado de emergencia para las zonas del país donde la delincuencia está desbordada.