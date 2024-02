Quién fue Claudio Rissi, fallecido actor que protagonizó El Marginal.

Durante este viernes se dio a conocer que Claudio Rissi, reconocido actor argentino por haber dado vida a Mario Borges en la serie El Marginal de Netflix, murió a sus 67 años.

El intérprete falleció en un hospital de Buenos Aires, luego de haber sufrido cáncer en sus últimos años de vida, según informa el medio La Nación.

Quién fue Claudio Rissi

Nacido el 22 de mayo de 1956 en Buenos Aires, Rissi creció en una familia que no tenía relación con la actuación. Su madre era costurera, mientras que su padre trabajó en talleres mecánicos y bazares, consigna el medio argentino.

A los 10 años de edad comenzó a participar en obras de su colegio. Fue su madre y su hermana mayor quienes le dieron el impulso para que siguiera en esa área, dado que su padre no estaba de acuerdo.

Cuando cumplió 18 entró a estudiar en la escuela de teatro del Club Ríver Plate y más tarde, ingresó a la Escuela Nacional de Arte Dramático.

En más de 40 años de trayectoria artística, Rissi logró destacar por su gran versatilidad a la hora de interpretar sus roles.

Nicolás Furtado y Claudio Rissi, quienes protagonizaron El Marginal.

En el teatro participó en obras como Terreno y Kilómetro Limbo. Al mismo tiempo, en el cine y la televisión logró papeles en producciones como Lugares comunes, Poliladrón, Los simuladores, Okupas y El puntero.

La obra principal de Rissi como actor llegó con El Marginal de Netflix, con la cual consiguió ser ampliamente reconocido en el resto de la región. Dentro de la serie el trasandino fue el encargado de interpretar a Mario Borges, líder de una banda que controla una cárcel en Buenos Aires.

“Ha sido un personaje que me ha dado muchas satisfacciones, porque tiene códigos y está muy humanizado, plagado de contradicciones. Mi personaje me acerca a pasarlo bien y a divertirme mucho”, relataría el actor sobre el éxito de Mario Borges, durante una entrevista con C5N.

Rissi no tuvo hijos en vida. Un año antes de que comenzara a trabajar en El Marginal, tuvo que enfrentar uno de los golpes más duros: la pérdida de su esposa.

“En 2014, murió mi esposa, con quien me había casado hacía poco por pedido de ella. Fue una historia de amor de muchos años. Enfermó y me pidió que nos casáramos. Me quedé cuidándola hasta el final”, diría.

No obstante, hace unos años el famoso actor volvió a encontrar el amor con Natalia Ojeda, quien actualmente seguía siendo su novia.