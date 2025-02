Rendir cuentas o renunciar: el ultimátum de Elon Musk a los empleados federales.

Elon Musk declaró que los empleados federales de Estados Unidos deben detallar sus logros en el trabajo o arriesgarse a perder sus empleos.

El magnate de firmas como Tesla y SpaceX, quien fue elegido por la administración actual para liderar las labores del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), se refirió al tema en su cuenta de X, red social antes llamada Twitter de la que también es propietario.

“De acuerdo con las instrucciones del presidente Donald Trump , todos los empleados federales recibirán en breve un correo electrónico solicitando comprender lo que hicieron la semana pasada”.

Bajo esta línea, agregó: “La falta de respuesta se considerará como una renuncia”.

Qué se sabe del ultimátum de Elon Musk a los empleados federales de Estados Unidos

Después de que Musk hiciera el anuncio a través de X, la portavoz de la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés), McLaurine Pinover, entregó más detalles sobre la medida.

En declaraciones rescatadas por el Wall Street Journal , dijo: “Como parte del compromiso de la administración Trump con una fuerza laboral federal eficiente y responsable, la OPM está pidiendo a los empleados que proporcionen un breve resumen de lo que hicieron la semana pasada antes del final del lunes, con copia a su gerente”.

“Las agencias determinarán los próximos pasos”.

Pinover agregó que el correo electrónico iba a ser enviado a todas las agencias, incluida la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, manifestó: “Esta es una muy buena idea e incluso los empleados de la Casa Blanca pueden enumerar todas las cosas grandiosas que han hecho esta semana, tal como todos en la administración deberían hacer también”.

En copias del correo electrónico revisadas por el citado medio, se le preguntaba a los empleados federales: “¿Qué hizo la semana pasada?”.

Se les dio hasta las 23:59 del lunes para responder con una lista de “5 puntos de lo que logró la semana pasada”.

El correo también pedía a los empleados federales que no enviaran ninguna información clasificada.

Junto con ello, según la revisión del Journal, no decía que la falta de respuesta se consideraría una renuncia.

Según rescata el citado medio, al menos hasta ahora, no todas las agencias están permitiendo que sus trabajadores respondan al correo electrónico.

El nuevo director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, dijo al personal que deberían “pausar cualquier respuesta” a la solicitud enviada por la OPM.

“El FBI, a través de la Oficina del Director, está a cargo de todos nuestros procesos de revisión y llevará a cabo más revisiones de acuerdo con los procedimientos del FBI”, escribió Patel en un mensaje que fue visto por el Journal.

Rendir cuentas o renunciar: el ultimátum de Elon Musk a los empleados federales.

La solicitud creó confusión en el gobierno federal, hasta el punto en que algunos empleados comenzaron a preguntar a sus propios asesores legales sobre la mejor manera de responder, según contó al citado medio un alto funcionario de la administración.

En medio de ese escenario, un funcionario del Departamento de Justicia envió un correo electrónico pidiendo a los miembros de su personal que esperaran para responder, hasta que la gerencia pudiera entregar más orientación al respecto.

Un empleado de la OPM cuestionó si la agencia está autorizada para dar órdenes de trabajo a empleados de otras agencias.

El jefe interino de la división legal principal del Departamento de Salud y Servicios Humanos le dijo a los empleados de su oficina que no respondieran al correo electrónico.

“Después de haber trabajado más de 70 horas la semana pasada para promover las prioridades de la Administración, me sentí personalmente insultado al recibir el siguiente correo electrónico”, escribió el asesor general interino Sean Keveney en un mensaje visto por el Journal.

El líder sindical y presidente de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, Everett Kelley, declaró en un comunicado que desafiaría “cualquier despido ilegal de nuestros miembros y empleados federales en todo el país”.

Previamente, según el citado periódico, la OPM había enviado a los empleados federales un correo electrónico titulado “Bifurcación en el camino”.

En dicho correo, se les ofrecía salario y beneficios a cambio de sus renuncias.

La fecha límite para aceptar la oferta era el 6 de febrero y, según se reporta, alrededor de 65.000 trabajadores la habían aceptado.

El sábado, Trump publicó en su red social, Truth Social, que “Elon está haciendo un gran trabajo”.

Sin embargo, agregó, “me gustaría verlo más agresivo”.

“Recuerden, tenemos un país que salvar, pero en última instancia, hacer más grande que nunca”, sentenció el mandatario estadounidense.

No obstante, la Casa Blanca dijo el lunes pasado en una presentación judicial que Musk no tiene autoridad para tomar decisiones y no es el administrador formal del DOGE.

En este sentido, el director de la Oficina de Administración que apoya al poder ejecutivo, Joshua Fisher, manifestó en una declaración que el magnate no posee “autoridad real o formal para tomar decisiones gubernamentales por sí mismo”.

“El señor Musk solo puede asesorar al presidente y comunicar las directivas del presidente”, subrayó.