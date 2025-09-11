SUSCRÍBETE
Samsung lanza nueva serie de tablets en Chile

La línea Galaxy Tab S11 ofrece las últimas funciones de IA de la firma coreana con mejoras en rendimiento y diseño.

Alejandro Jofré 
Alejandro Jofré
Samsung lanza nueva serie de tablets en Chile

En un evento celebrado anoche en Espacio Riesco, Samsung presentó su nueva línea de tablets, esta vez, en línea con las tendencias de los actuales teléfonos de la firma coreana: más delgadas y livianas.

Se trata de los modelos Galaxy Tab S11 Ultra y Galaxy Tab S11, con diferencias en pantalla, peso, cámaras, almacenamiento y batería, pensados para distintos usuarios y necesidades.

Productividad

Entre sus novedades, uno de los puntos fuertes es DeX, una función pensada para la productividad que permite ocupar el equipo enchufado a un monitor externo y periféricos como un mouse para obtener una configuración de doble pantalla.

La experiencia es similar a un PC, pero con la portabilidad que ofrecen las tablets. Y aprovecha muy bien el teclado incluido en el case Book Cover Slim.

Además, el sistema operativo One UI 8 permite interacciones más naturales con el ecosistema Android y, sobre todo, con otros equipos Samsung (como por ejemplo, los televisores o el teléfono S25 Ultra), y el S Pen fue rediseñado con la forma de un lápiz grafito para ofrecer mayor comodidad y control tanto para escribir como para dibujar.

Samsung lanza nueva serie de tablets en Chile

Potencia e IA

A diferencia del año pasado, la serie S11 incluye un procesador de 3 nm con varias mejoras de rendimiento en un equipo de apenas 5,1 mm en el caso de la S11 Ultra y 5,5 mm para la S11.

Ambos modelos cuentan con pantallas Dynamic AMOLED 2X y picos de hasta 1.600 nits de brillo máximo para trabajar en entornos muy luminosos o exteriores.

La inteligencia artificial corre por cuenta de Galaxy AI y Google, con Gemini Live como agente. Esto permite, por ejemplo, compartir pantalla en tiempo real y recibir información visual, de modo que los usuarios puedan tener una conversación natural con el asistente sobre lo que están viendo.

Gemini Live puede atender preguntas contextuales viendo a través de la cámara del usuario. O transcribe y resume reuniones para después transformarlas en presentaciones.

Precio en Chile

La serie Galaxy Tab S11 ya se encuentra disponible en Chile en colores gris y plateado, desde $1.049.990 para la Tab S11 y $1.590.990 para la Tab S11 Ultra.

Estas son otras de sus características principales:

EspecificacionesTab S11 UltraTab S11
Pantalla14,6 pulgadas (2960 x 1848)11 pulgadas (2560 x 1600)
Peso695 g 471 g
Sistema operativoAndroid 16.0 y One UI 8Android 16.0 y One UI 8
Cámaras Ultra gran angular de 13 MP + 8 MP Ultra gran angular de 13 MP
Cámara delanteraUltra gran angular de 12 MPUltra gran angular de 12 MP
Conexiones inalámbricas5G (Sub-6), Wi-Fi 75G (Sub-6), Wi-Fi 7
ColoresGris y plateadoGris y plateado
Memoria y almacenamiento 16 GB + 1 TB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 256 GB, MicroSD hasta 2 TB12 GB + 512 GB, 12 GB + 256 GB, 12 GB + 128 GB, MicroSD hasta 2 TB
Sonido Altavoz cuádrupleAltavoz cuádruple
SIMDual SIM (1 físico + 1 eSIM)Dual SIM (1 físico + 1 eSIM)
Batería y carga 11.600 mAh / 45 W 8.400 mAh / 45 W

