En un evento celebrado anoche en Espacio Riesco, Samsung presentó su nueva línea de tablets, esta vez, en línea con las tendencias de los actuales teléfonos de la firma coreana: más delgadas y livianas.

Se trata de los modelos Galaxy Tab S11 Ultra y Galaxy Tab S11 , con diferencias en pantalla, peso, cámaras, almacenamiento y batería, pensados para distintos usuarios y necesidades.

Productividad

Entre sus novedades, uno de los puntos fuertes es DeX , una función pensada para la productividad que permite ocupar el equipo enchufado a un monitor externo y periféricos como un mouse para obtener una configuración de doble pantalla.

La experiencia es similar a un PC, pero con la portabilidad que ofrecen las tablets. Y aprovecha muy bien el teclado incluido en el case Book Cover Slim.

Además, el sistema operativo One UI 8 permite interacciones más naturales con el ecosistema Android y, sobre todo, con otros equipos Samsung (como por ejemplo, los televisores o el teléfono S25 Ultra), y el S Pen fue rediseñado con la forma de un lápiz grafito para ofrecer mayor comodidad y control tanto para escribir como para dibujar.

Samsung lanza nueva serie de tablets en Chile

Potencia e IA

A diferencia del año pasado, la serie S11 incluye un procesador de 3 nm con varias mejoras de rendimiento en un equipo de apenas 5,1 mm en el caso de la S11 Ultra y 5,5 mm para la S11.

Ambos modelos cuentan con pantallas Dynamic AMOLED 2X y picos de hasta 1.600 nits de brillo máximo para trabajar en entornos muy luminosos o exteriores.

La inteligencia artificial corre por cuenta de Galaxy AI y Google, con Gemini Live como agente. Esto permite, por ejemplo, compartir pantalla en tiempo real y recibir información visual, de modo que los usuarios puedan tener una conversación natural con el asistente sobre lo que están viendo.

Gemini Live puede atender preguntas contextuales viendo a través de la cámara del usuario . O transcribe y resume reuniones para después transformarlas en presentaciones.

Precio en Chile

La serie Galaxy Tab S11 ya se encuentra disponible en Chile en colores gris y plateado, desde $1.049.990 para la Tab S11 y $1.590.990 para la Tab S11 Ultra .

Estas son otras de sus características principales: