Samsung lanza nueva serie de tablets en Chile
La línea Galaxy Tab S11 ofrece las últimas funciones de IA de la firma coreana con mejoras en rendimiento y diseño.
En un evento celebrado anoche en Espacio Riesco, Samsung presentó su nueva línea de tablets, esta vez, en línea con las tendencias de los actuales teléfonos de la firma coreana: más delgadas y livianas.
Se trata de los modelos Galaxy Tab S11 Ultra y Galaxy Tab S11, con diferencias en pantalla, peso, cámaras, almacenamiento y batería, pensados para distintos usuarios y necesidades.
Productividad
Entre sus novedades, uno de los puntos fuertes es DeX, una función pensada para la productividad que permite ocupar el equipo enchufado a un monitor externo y periféricos como un mouse para obtener una configuración de doble pantalla.
La experiencia es similar a un PC, pero con la portabilidad que ofrecen las tablets. Y aprovecha muy bien el teclado incluido en el case Book Cover Slim.
Además, el sistema operativo One UI 8 permite interacciones más naturales con el ecosistema Android y, sobre todo, con otros equipos Samsung (como por ejemplo, los televisores o el teléfono S25 Ultra), y el S Pen fue rediseñado con la forma de un lápiz grafito para ofrecer mayor comodidad y control tanto para escribir como para dibujar.
Potencia e IA
A diferencia del año pasado, la serie S11 incluye un procesador de 3 nm con varias mejoras de rendimiento en un equipo de apenas 5,1 mm en el caso de la S11 Ultra y 5,5 mm para la S11.
Ambos modelos cuentan con pantallas Dynamic AMOLED 2X y picos de hasta 1.600 nits de brillo máximo para trabajar en entornos muy luminosos o exteriores.
La inteligencia artificial corre por cuenta de Galaxy AI y Google, con Gemini Live como agente. Esto permite, por ejemplo, compartir pantalla en tiempo real y recibir información visual, de modo que los usuarios puedan tener una conversación natural con el asistente sobre lo que están viendo.
Gemini Live puede atender preguntas contextuales viendo a través de la cámara del usuario. O transcribe y resume reuniones para después transformarlas en presentaciones.
Precio en Chile
La serie Galaxy Tab S11 ya se encuentra disponible en Chile en colores gris y plateado, desde $1.049.990 para la Tab S11 y $1.590.990 para la Tab S11 Ultra.
Estas son otras de sus características principales:
|Especificaciones
|Tab S11 Ultra
|Tab S11
|Pantalla
|14,6 pulgadas (2960 x 1848)
|11 pulgadas (2560 x 1600)
|Peso
|695 g
|471 g
|Sistema operativo
|Android 16.0 y One UI 8
|Android 16.0 y One UI 8
|Cámaras
|Ultra gran angular de 13 MP + 8 MP
|Ultra gran angular de 13 MP
|Cámara delantera
|Ultra gran angular de 12 MP
|Ultra gran angular de 12 MP
|Conexiones inalámbricas
|5G (Sub-6), Wi-Fi 7
|5G (Sub-6), Wi-Fi 7
|Colores
|Gris y plateado
|Gris y plateado
|Memoria y almacenamiento
|16 GB + 1 TB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 256 GB, MicroSD hasta 2 TB
|12 GB + 512 GB, 12 GB + 256 GB, 12 GB + 128 GB, MicroSD hasta 2 TB
|Sonido
|Altavoz cuádruple
|Altavoz cuádruple
|SIM
|Dual SIM (1 físico + 1 eSIM)
|Dual SIM (1 físico + 1 eSIM)
|Batería y carga
|11.600 mAh / 45 W
|8.400 mAh / 45 W
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.