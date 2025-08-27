Se registró la temperatura más alta de todo el invierno en Santiago: a cuántos grados llegó el termómetro
Santiago vivió un contraste del tiempo importante: en pocos días pasó de temperaturas bajo cero a romper el récord de calor invernal, según la Dirección Meteorológica de Chile.
Días inusualmente cálidos está viviendo la Región Metropolitana. La semana pasada fue marcada por la caída de lluvia y nieve incluso dentro de la ciudad de Santiago. No obstante, en los últimos días, los protagonistas del tiempo fueron los cielos despejados y el calor.
Pero no se trata del calor invernal, que puede subir un poco la temperatura. Al contrario, de acuerdo a los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el pasado martes, 26 de agosto, se habría roto el récord de la temperatura más alta de todo el invierno santiaguino.
La razón detrás de las altas temperaturas es una dorsal cálida, según explicaron desde Meteored. Este fenómeno está asociado a estabilidad atmosférica, pues obstaculiza la formación de nubes y, por tanto, de lluvia.
La temperatura más alta en invierno en Santiago
El pasado sábado, 23 de agosto, la estación Quinta Normal en Santiago registró la temperatura más baja de este 2025: de acuerdo a los datos de la DMC, llegó a -1.3 °C.
Pero a cuatro días de ese evento, un nuevo récord se rompió en la capital. En la estación Tobalaba, eran las 15:38 horas cuando el termómetro llegó a los 28.1 °C. Esta sería la temperatura más alta registrada en todo el invierno.
En paralelo, el mismo día Quinta Normal marcó 27.5 °C a las 15:07, mientras que Pudahuel registró 27.1 °C a las 20:04 horas.
