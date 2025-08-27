Se registró la temperatura más alta de todo el invierno en Santiago: a cuántos grados llegó el termómetro. Foto: ATON.

Días inusualmente cálidos está viviendo la Región Metropolitana. La semana pasada fue marcada por la caída de lluvia y nieve incluso dentro de la ciudad de Santiago. No obstante, en los últimos días, los protagonistas del tiempo fueron los cielos despejados y el calor.

Pero no se trata del calor invernal, que puede subir un poco la temperatura. Al contrario, de acuerdo a los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el pasado martes, 26 de agosto, se habría roto el récord de la temperatura más alta de todo el invierno santiaguino .

La razón detrás de las altas temperaturas es una dorsal cálida, según explicaron desde Meteored. Este fenómeno está asociado a estabilidad atmosférica, pues obstaculiza la formación de nubes y, por tanto, de lluvia.

Se registró la temperatura más alta de todo el invierno en Santiago: a cuántos grados llegó el termómetro. Foto: ATON.

La temperatura más alta en invierno en Santiago

El pasado sábado, 23 de agosto, la estación Quinta Normal en Santiago registró la temperatura más baja de este 2025: de acuerdo a los datos de la DMC, llegó a -1.3 °C.

Pero a cuatro días de ese evento, un nuevo récord se rompió en la capital. En la estación Tobalaba , eran las 15:38 horas cuando el termómetro llegó a los 28.1 °C . Esta sería la temperatura más alta registrada en todo el invierno.

En paralelo, el mismo día Quinta Normal marcó 27.5 °C a las 15:07, mientras que Pudahuel registró 27.1 °C a las 20:04 horas.