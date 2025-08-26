“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago. Foto: ATON.

Solo quedan vestigios de la nieve y la lluvia que marcaron la semana pasada. Un cielo despejado con sol reluciente será el escenario de los próximos días en la Región Metropolitana y la zona central. No obstante, el tiempo inestable podría regresar al final de la semana, según el pronóstico del tiempo.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), al menos hasta el miércoles, el termómetro estará sobre los 20 °C y el cielo se mantendrá despejado. Eso sí, las mínimas continuarán bajas, entre 3 y 5 °C.

No obstante, el jueves 28, la capital podría despertar con nubosidad y terminar casi todo el día cubierto. Las temperaturas tendrían un importante descenso, además de que se acercaría una vaguada costera que llegaría en la mitad de la semana, según Meteored .

Cuándo vuelve la lluvia a Santiago

Aunque el pronóstico de la DMC todavía no muestra lluvia, el modelo de Meteored estima que el próximo viernes y sábado (29 y 30 de agosto), una vaguada costera podría dejar precipitaciones líquidas y sólidas en las regiones del centro y sur de Chile.

Es decir, lluvia y nieve sobre las regiones de la zona central y parte del sur del país.

Sin embargo, la intensidad no será similar a la del anterior evento, que dejó altos acumulados de lluvia y mucha nieve, incluso en sectores precordilleranos y en la ciudad.

En cambio, se trataría de chubascos aislados en algunos sectores entre Valparaíso y Los Lagos , y nevadas en zonas cordilleranas.

El meteorólogo de Megatiempo, Gonzalo Espinosa, también adelantó que desde el jueves podría haber “niebla matinal, algunas gotitas, pero hacia la precordillera y cordillera de la zona central”.

“También el día viernes podría darse lo mismo (...) No es para andar con impermeable, pero son algunas gotitas que se agradecen”.

Previo a este evento más infernal, los primeros tres días de la semana en la zona central serán inusualmente calurosos, por la presencia de un gran anticiclón.