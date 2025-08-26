“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago
La Región Metropolitana comenzó la semana con cielos despejados y temperaturas sobre los 20 °C, tras intensas lluvias y nevadas. Sin embargo, la inestabilidad podría volver hacia el fin de semana.
Solo quedan vestigios de la nieve y la lluvia que marcaron la semana pasada. Un cielo despejado con sol reluciente será el escenario de los próximos días en la Región Metropolitana y la zona central. No obstante, el tiempo inestable podría regresar al final de la semana, según el pronóstico del tiempo.
De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), al menos hasta el miércoles, el termómetro estará sobre los 20 °C y el cielo se mantendrá despejado. Eso sí, las mínimas continuarán bajas, entre 3 y 5 °C.
No obstante, el jueves 28, la capital podría despertar con nubosidad y terminar casi todo el día cubierto. Las temperaturas tendrían un importante descenso, además de que se acercaría una vaguada costera que llegaría en la mitad de la semana, según Meteored.
Cuándo vuelve la lluvia a Santiago
Aunque el pronóstico de la DMC todavía no muestra lluvia, el modelo de Meteored estima que el próximo viernes y sábado (29 y 30 de agosto), una vaguada costera podría dejar precipitaciones líquidas y sólidas en las regiones del centro y sur de Chile.
Es decir, lluvia y nieve sobre las regiones de la zona central y parte del sur del país.
Sin embargo, la intensidad no será similar a la del anterior evento, que dejó altos acumulados de lluvia y mucha nieve, incluso en sectores precordilleranos y en la ciudad.
En cambio, se trataría de chubascos aislados en algunos sectores entre Valparaíso y Los Lagos, y nevadas en zonas cordilleranas.
El meteorólogo de Megatiempo, Gonzalo Espinosa, también adelantó que desde el jueves podría haber “niebla matinal, algunas gotitas, pero hacia la precordillera y cordillera de la zona central”.
“También el día viernes podría darse lo mismo (...) No es para andar con impermeable, pero son algunas gotitas que se agradecen”.
Previo a este evento más infernal, los primeros tres días de la semana en la zona central serán inusualmente calurosos, por la presencia de un gran anticiclón.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisionesOferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.