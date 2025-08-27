Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo. Foto: ATON.

El inusual calor de los últimos días, pronto llegará a su fin. Según el pronóstico del tiempo, se vienen al menos cuatro días más invernales, con un importante descenso en las temperaturas y hasta lluvia , en forma de chubascos.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la zona central percibió altas temperaturas de hasta 26 °C en algunos sectores, como Santiago, gracias a un anticiclón que impidió la formación de nubes y favoreció al calor.

Pero el próximo jueves 28, el tiempo estable será cosa del pasado. El termómetro caerá a los 16 °C de máxima, el cielo se mantendría cubierto y gris, con posibilidades de lluvia a medida que avanzamos hacia el fin de semana.

Esto es lo que dice el pronóstico para los próximos días.

Las regiones tendrán lluvia esta semana, según el tiempo

Según explicaron desde Meteored, el fenómeno detrás de las próximas temperaturas frías y posibles lluvias es una baja segregada que se desarrollará en el pacífico y que interactúa con una depresión en superficie .

Esto provocará nubosidad, chubascos dispersos y frío en la segunda mitad de la semana.

De acuerdo a la misma plataforma, la primera región que sentirá los efectos de la baja segregada será la costa de la Región de Valparaíso: el jueves 28 comenzarían las lloviznas ligeras en este sector.

Después, el viernes 29 y sábado 30 debiesen haber chubascos aislados en la Región Metropolitana y el resto de la Región de Valparaíso . No obstante, no serían precipitaciones continuas, como las que tuvimos la semana pasada.

Santiago podría acumular montos de 5 a 10 milímetros de agua caída , desde la mañana del viernes 29 hasta la noche del sábado 30. Esto corresponde a una precipitación ligera.

Por tanto, las dos regiones que tendrán lluvia en los próximos días son: