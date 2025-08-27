SUSCRÍBETE
Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Un cambio en las condiciones atmosféricas traerá nubosidad, frío y hasta lluvia en al menos dos regiones de la zona central. Esto es lo que dice el pronóstico del tiempo.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo. Foto: ATON.

El inusual calor de los últimos días, pronto llegará a su fin. Según el pronóstico del tiempo, se vienen al menos cuatro días más invernales, con un importante descenso en las temperaturas y hasta lluvia, en forma de chubascos.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la zona central percibió altas temperaturas de hasta 26 °C en algunos sectores, como Santiago, gracias a un anticiclón que impidió la formación de nubes y favoreció al calor.

Pero el próximo jueves 28, el tiempo estable será cosa del pasado. El termómetro caerá a los 16 °C de máxima, el cielo se mantendría cubierto y gris, con posibilidades de lluvia a medida que avanzamos hacia el fin de semana.

Esto es lo que dice el pronóstico para los próximos días.

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo. Foto: ATON.

Las regiones tendrán lluvia esta semana, según el tiempo

Según explicaron desde Meteored, el fenómeno detrás de las próximas temperaturas frías y posibles lluvias es una baja segregada que se desarrollará en el pacífico y que interactúa con una depresión en superficie.

Esto provocará nubosidad, chubascos dispersos y frío en la segunda mitad de la semana.

De acuerdo a la misma plataforma, la primera región que sentirá los efectos de la baja segregada será la costa de la Región de Valparaíso: el jueves 28 comenzarían las lloviznas ligeras en este sector.

Después, el viernes 29 y sábado 30 debiesen haber chubascos aislados en la Región Metropolitana y el resto de la Región de Valparaíso. No obstante, no serían precipitaciones continuas, como las que tuvimos la semana pasada.

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo. Foto: ATON.

Santiago podría acumular montos de 5 a 10 milímetros de agua caída, desde la mañana del viernes 29 hasta la noche del sábado 30. Esto corresponde a una precipitación ligera.

Por tanto, las dos regiones que tendrán lluvia en los próximos días son:

  • Región Metropolitana.
  • Región de Valparaíso.

