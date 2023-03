Te felicito: Shakira le puso fecha a su salida de Barcelona tras quiebre con Piqué

Nuevamente los ojos de todo el mundo están puestos sobre los efectos de la ruptura de la cantante Shakira y el ex futbolista Gerard Piqué. Ahora, se debe a que la artista de Barranquilla estaría cada vez más cerca de dejar atrás su estancia en Barcelona.

En concreto, el próximo 1 de abril podría concretarse su mudanza a Miami, Estados Unidos. La intérprete de TQG no lo hará sola, puesto que allá vivirá junto a sus dos hijos pequeños, Milán y Sasha.

Que Shakira dejaría España tras terminar la relación de 12 años con Piqué era una realidad conocida hace varios meses. A fines del 2022 ambos habían llegado a un acuerdo por la custodia de sus hijos, en el que se concluyó que la compositora viviría en territorio estadounidense junto a los niños. Piqué, mientras tanto, podría ir a verlos cuantas veces quisiera.

Shakira y Piqué llegaron a un acuerdo de custodia en noviembre de 2022. Foto: Getty Images.

“Hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal”, indicó un comunicado de la ex pareja. “Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección, y confiamos en que se respete su intimidad”.

Sin embargo, el traslado familiar a Miami tuvo varios retrasos debido al delicado estado de salud que experimentaba el padre de la cantante, William Mebarak Chadid, quien luego de sufrir una caída en 2022 quedó con daños neurológicos.

Por qué Shakira viajará en abril a Miami

Según reportes del portal Vanitatis, fuentes del círculo cercano de la artista colombiana aseguraron que ella buscaba mudarse en plena Semana Santa por motivos muy específicos.

Una de ellas se relaciona nuevamente con William Mebarak. Su equipo médico tenía planeado realizarle una operación neurológica en febrero, pero los miedos de que el estado de salud de Mebarak empeorara fueron mucho más grandes y el procedimiento se terminó cancelando.

Shakira desea cuidar lo máximo que pueda la salud de su padre. Foto: EFE.

En cambio, en Miami existen mayores recursos médicos y científicos que podrían ayudar a que la cirugía de Mebarak no sea tan riesgosa, informó el citado medio. La intérprete de Monotonía es bastante unida a su progenitor, por lo que está buscando todas las soluciones posibles para que su padre pueda mejorar.

A eso se suma que la fecha en que se trasladará la artista y sus niños coincide con el regreso a clases en Estados Unidos.

Así lo señalaron las periodistas Laura Fa y Lorena Vásquez en su podcast Mamarazzis, del medio El Periódico: “Habíamos valorado la posibilidad (..) de que Shakira utilizara el spring break de las vacaciones escolares americanas para poder viajar con sus hijos a Miami, porque así sus hijos se podrían incorporar tras las vacaciones de los niños americanos a sus clases”.

La preocupación de Shakira

De momento, Shakira sería la primera en asentarse en territorio estadounidense y poco después llegarían sus padres. Esa determinación se debe a que la barranquillera busca tener la casa preparada y acorde a las necesidades de William Mebarak, para que pueda avanzar en su delicado estado de salud.

Cuando el progenitor de Shakira se traslade estará bajo un resguardo muy riguroso en el avión, ya que una doctora lo acompañará en todo momento para velar por su bienestar. Una vez estando en tierra, Mebarak será internado en un centro de salud de Miami para poder seguir sus tratamientos.

La cantante colombiana es muy unida a su padre. Foto: Redes Sociales.

El vínculo actual entre Shakira y Piqué

En palabras de las periodistas del podcast Mamarazzis, fuentes cercanas a la ex pareja señalan que la comunicación actual entre la cantautora colombiana y el futbolista no estaría siendo nada buena. De hecho, dicen, es prácticamente nula.

“Nos han comentado que la relación entre los dos ahora está pasando por un momento bastante tenso, que la relación entre Shakira y Piqué está siendo muy complicada”, aseveraron.

Si bien podría creerse que el ex jugador del Barcelona no está contento con que Shakira y sus hijos se vayan, al parecer él desea que eso se concrete pronto. “A Piqué se le está siendo largo este tiempo de si se va o no se va porque sabe que es alargar esta agonía que ya tenían pactada”, puntualizaron desde Mamarazzis.