    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?

    Desde la liquidadora de seguros OneXpert explicaron los puntos relacionados al accidente del camión que transportaba gas, el cual dejó al menos cuatro muertos y decenas de vehículos alcanzados por el fuego. 17 personas permanecen hospitalizadas con lesiones de diversa consideración.

    Alexis Paiva Mack
    La mañana de este jueves 19 de febrero se registró la explosión de un camión que transportaba gas licuado por la Ruta 5 Norte, a la altura de Renca.

    El accidente dejó al menos cuatro muertos y, hasta el momento, 17 personas permanecen hospitalizadas con lesiones de diversa consideración, según rectificó el Ministerio de Salud.

    La explosión también generó daños en decenas de vehículos, que fueron alcanzados por el fuego.

    La Fiscalía Metropolitana Centro Norte se encuentra realizando las investigaciones pertinentes.

    En este contexto, han surgido dudas sobre qué seguros se activan y qué tipo de protección existe frente a este tipo de eventos para las víctimas y sus familiares.

    Qué seguros operan y qué pueden hacer los afectados tras accidentes como la explosión en Renca

    El fundador de la liquidadora de seguros OneXpert, Marcelo Díaz, explica a través de un comunicado que “la primera cobertura que se activa es el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), regulado por la Ley 18.490”.

    “Esta opera automáticamente, sin necesidad de determinar culpa y cubre al conductor, pasajeros y terceros que resulten lesionados o fallezcan como consecuencia directa del accidente”.

    Desde la firma dicen que un elemento clave es que recientemente entró en vigor la denominada Ley Jacinta, que entre otras medidas, duplicó los montos del SOAP.

    “Hoy la cobertura por fallecimiento alcanza las UF600, la incapacidad permanente parcial sube a UF400 y los gastos médicos llegan a UF600. Además, se redujo de 10 a 7 días hábiles el plazo de pago por muerte. Es un avance real en protección a las personas”, afirma OneXpert.

    Eso sí, advierten que las pólizas contratadas antes del 9 de febrero mantienen los montos anteriores, por lo que ambos regímenes coexistirán hasta marzo de 2027.

    Sin embargo, la liquidadora de seguros precisa que el SOAP tiene un límite claro: no cubre daños materiales, ni vehículos, ni infraestructura, ni pérdidas económicas.

    Para ello hay que mirar las siguientes capas de cobertura.

    Una de las principales dudas de los conductores cuyos vehículos resultan calcinados o severamente dañados tras este tipo de emergencias es si pueden activar su propio seguro automotriz.

    OneXpert explica que todo propietario que cuente con un seguro de daños materiales puede denunciar el siniestro ante su compañía, salvo que exista una exclusión expresa por daños derivados de explosión de carga peligrosa.

    “En este caso, se trata justamente de una explosión que afectó a vehículos estacionados o en circulación. Si la póliza no lo excluye de manera explícita, la aseguradora debería acoger el siniestro”.

    La situación más compleja, afirman, la enfrentan quienes no tenían seguro automotriz contratado.

    “Ellos quedan en una posición de alta vulnerabilidad. Su única vía es una acción civil directa contra el responsable, un proceso que puede tomar años. Esta es una realidad incómoda: en Chile circulan millones de vehículos sin seguro de daños propios. El SOAP es obligatorio, pero solo protege a las personas. Para muchos, un accidente como este puede significar la pérdida total de su patrimonio vehicular sin compensación inmediata”.

    La liquidadora de seguros afirma que el análisis se vuelve aún más complejo al revisar la cobertura del vehículo que originó el accidente.

    “La póliza estándar de vehículos motorizados depositada ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) excluye expresamente toda responsabilidad derivada del transporte de carga explosiva, inflamable o corrosiva, salvo que se haya contratado una cobertura específica con prima adicional”.

    Explican que, en la práctica, esto significa que un camión que transporta gas licuado no está cubierto por responsabilidad civil bajo un seguro automotriz convencional. A ello se suman otras exclusiones relevantes: daños causados por la carga transportada y daños a infraestructura vial.

    “En un siniestro como este confluyen varias exclusiones que dejan al transporte de sustancias peligrosas prácticamente sin cobertura estándar”.

    De acuerdo a OneXpert, aunque las grandes empresas del rubro suelen contratar seguros especiales para este tipo de transporte, no existe una obligación legal.

    “Si esa cobertura no está contratada, toda la carga económica recae sobre la empresa o, en los hechos, sobre las víctimas que deben perseguirla judicialmente”.

    Según la liquidadora de seguros, el accidente en Renca vuelve a instalar una discusión pendiente en materia de seguros y responsabilidad.

    “Chile no cuenta con un seguro obligatorio de responsabilidad civil para el transporte de carga pesada ni para materiales peligrosos. La Ley Jacinta fue un avance significativo al fortalecer el SOAP y aumentar las exigencias para los conductores, pero su alcance termina en la protección personal”.

    Cuando un solo accidente puede generar daños por decenas de miles de UF, la protección de terceros queda supeditada a lo que la empresa transportista haya decidido contratar de manera voluntaria. En otros países, la responsabilidad civil para transporte de carga —con exigencias diferenciadas según la peligrosidad de la sustancia— es obligatoria, afirma OneXpert.

    “Podría ser el siguiente paso tras la Ley Jacinta, si se quiere cerrar una brecha que este tipo de tragedias deja dramáticamente en evidencia”, sugieren.

