Comienza la implementación de la Ley Jacinta: los cambios que involucra la nueva legislación

Durante la jornada de este martes comenzó la implementación de la Ley Jacinta, la cual incorpora la obligación de una declaración jurada sobre enfermedades inhabilitantes para los postulantes a licencias de conducir, así como sanciones para quienes no las declaren.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, se refirió a la implementación de la Ley que se publicó el pasado 7 de febrero en el Diario Oficial, apuntando que esta nueva normativa “exige que las personas que van a solicitar su licencia de conducir tengan que hacer una declaración jurada en que declaran no tener alguna enfermedad inhabilitante para poder conducir”.

Para esto, se elaborará un reglamento, el cual será emitido en los próximos 12 meses, que contará con un listado de aquellas enfermedades que deberán ser declaradas. Según explicó el ministro, ocultar información no solamente significará una multa grave sino que además la pérdida de la licencia de conducir.

Ignacio González, padre de Jacinta, la menor fallecida en 2022 a causa de un siniestro vial, destacó la implementación de la ley señalando que “es una ley muy humana que busca la prevención de pérdida de vidas”.

“Esta ley no busca perseguir a nadie, sino que todo lo contrario, es protección a la ciudadanía donde se ocupa de que cada persona que esté detrás de un volante o un manubrio sea idónea para ello”, mencionó.

Según explicaron las autoridades, una vez publicado el reglamento, las modificaciones a la Ley de Tránsito comenzarán a regir prácticamente 3 meses (90 días) después de dicho trámite.

Cambios en el SOAP

En la ocasión, el titular de Transportes además detalló que “se trabajó y se aprovechó este proyecto de ley para avanzar en otras dimensiones que son relevantes de una perspectiva de seguridad vial”.

Es así como el primer cambio que se verá reflejado con la norma, es el incremento de los montos de indemnización del SOAP, los cuales se duplicarán, respecto a los antiguos valores. En esta línea el ministro señaló que “la cobertura de los seguros obligatorios se dobla, llegando hasta un máximo de 600 UF en caso de fallecimiento, en caso de lesiones graves que sean inhabilitantes, totales, parciales, las coberturas se doblan”.

Al respecto, la abogada de la familia de Jacinta, expresó que “en lo inmediato se está haciendo efectivo lo que se refiere al seguro SOAP, que ya está duplicando la cobertura para muerte o incapacidades totales o parciales, pasando de 300 a 600 UF y de 200 a 400, dependiendo del caso”.

Además apuntó que “quedamos a la espera de que dentro de los próximos 12 meses podamos tener el reglamento que va a hacer efectivo un mejor control de la salud del conductor. Y eso evidentemente va a traer más seguridad para el propio conductor primero y también para los demás conductores y peatones y la sociedad en general”.

Otras modificaciones que llegan con la ley

El ministro de Transportes además detalló que “se aprovechó la oportunidad para poder determinar que los niños que van a circular en una motocicleta tienen que tener, por supuesto, casco y tienen que tener una edad mínima de 12 años y sus pies tienen que ir apoyados en el pisapié. Si un niño no alcanza a llegar, entonces no está permitido que ese niño pueda realmente circular en una motocicleta porque constituye un peligro para él o para ella”.

Finalmente, según agregó, “se aprovechó también el proyecto de ley para poder homologar una tecnología nueva de vehículos que ya prescinden de los espejos laterales, sino que cumplen ese rol a través de cámaras”.

La ley también incorpora cambios al Código del Trabajo, creando un fuero laboral de un mes para aquellos trabajadores que sufran la pérdida de un hijo, hija, cónyuge o conviviente civil, incluyendo contratos a plazo fijo o por obra o servicio.