SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Trump desea ganar el Premio Nobel de la Paz, pero el comité se opone

El presidente de EE.UU. ha intensificado su campaña por el galardón, pero al menos tres de los cinco miembros que deciden el premio han expresado críticas contra Trump en algún momento.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Trump desea ganar el Premio Nobel de la Paz, pero el comité se opone

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva años deseando el Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento que, en sus palabras, sería un “gran honor”.

Durante su primer mandato ya mencionaba esa ambición, pero en los últimos meses –con su renovado protagonismo en política internacional– la campaña se ha intensificado, según revela The Washington Post.

El mandatario ha planteado que su papel en los esfuerzos para un acuerdo en Ucrania podría ser decisivo para inclinar al comité a su favor.

Trump desea ganar el Premio Nobel de la Paz, pero el comité se opone HANDOUT

También ha sumado a su lista de méritos el impulso a conversaciones de paz en otros conflictos, asegurando que en solo una semana “pasó de seis a diez” acuerdos alcanzados.

Según el medio estadounidense, Donald Trump ha desplegado tanto gestos públicos como gestiones privadas.

En ese sentido, Trump ha tenido comunicación con el ministro de Finanzas noruego, Jens Stoltenberg, con quien mantiene lazos desde la OTAN y cuyo Partido Laborista tiene voz en el nombramiento de los miembros del Comité Noruego del Nobel.

Qué dice el comité del Nobel

Sin embargo, la realidad en Oslo parece jugar en su contra. Tres de los cinco integrantes del comité han sido críticos de Trump en el pasado.

Trump desea ganar el Premio Nobel de la Paz, pero el comité se opone

El presidente del organismo, Jorgen Watne Frydnes, denunció en diciembre “la erosión de la libertad de expresión”, nombrando a Trump.

“Trump lanzó más de 100 ataques verbales contra los medios durante su campaña electoral”, agregó Frydnes.

Kristin Clemet, ex ministra noruega de educación y otra de las cinco integrantes, acusó en mayo que Trump está desmantelando la democracia estadounidense.

“Después de poco más de 100 días como presidente, (Trump) está bien encaminado en el desmantelamiento de la democracia estadounidense y está haciendo todo lo que puede para derribar el orden mundial liberal y basado en reglas”, señaló la integrante del comité.

Por su parte, Gry Larsen, exdirigente de centroizquierda, publicó mensajes en redes sociales en 2020 donde cuestionaba sus políticas exteriores, además de posar en una foto con una gorra que decía “Make Human Rights Great Again”.

La resistencia en Noruega es más amplia: una encuesta de octubre reveló que solo el 7% de la población local se inclinaría por Trump frente a Kamala Harris, ex candidata a la presidencia.

Apoyos internacionales a Trump

Pese a ese contexto adverso, algunos líderes internacionales han respaldado su postulación.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, lo felicitaron por su papel en el acuerdo de paz entre sus países, llegando a bromear sobre asistir juntos a la ceremonia en Estocolmo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también envió una carta de nominación en su favor.

Trump desea ganar el Premio Nobel de la Paz, pero el comité se opone

No obstante, el comité mantiene silencio oficial y subraya su independencia frente a presiones políticas.

“Otorgar el Nobel a un jefe de Estado suele ser lo más controvertido. Porque, como gobernante, tienes poder, y a menudo tus manos están manchadas de sangre”, advirtió Frydnes.

La lista de finalistas para el Nobel de la Paz 2025 ya está cerrada —incluye al primer ministro de Catar, al Centro Carter y a la Corte Penal Internacional—, y el nombre de Trump no figura.

Aunque la fecha límite de nominaciones expiró en enero, su estrategia parece apuntar a seguir insistiendo de cara al próximo año.

“Si bien la Casa Blanca puede llamarlo pacificador en jefe, la paz genuina se mide en el tiempo y rara vez depende de un solo líder”, resumió Nina Graeger, directora del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo.

Lee también:

Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosNobelPremio NobelPremio Nobel de la PazInternacionalMundoPazConflictosGuerrasNoruegaOslo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

El festival de la Isla de Wight, la desastrosa fiesta hippie olvidada que coronaron The Who y Jimi Hendrix

Hombre muere tras ser baleado en plena vía pública en La Cisterna

Trump dice que habló con Putin tras su cumbre en Estados Unidos con Zelenski y líderes europeos

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

Exbrigadier José Zara sale de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato del general Prats y su esposa

Lo más leído

1.
Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

2.
El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

3.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

4.
Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

5.
Premier League vuelve a tocar la puerta de Manuel Pellegrini

Premier League vuelve a tocar la puerta de Manuel Pellegrini

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Servicios

Temblor hoy, martes 26 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 26 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Llaman a postular a la Pensión Garantizada Universal: así se solicita el beneficio

Llaman a postular a la Pensión Garantizada Universal: así se solicita el beneficio

Temblor hoy, martes 26 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, martes 26 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Hombre muere tras ser baleado en plena vía pública en La Cisterna

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

Despidos por necesidad de la empresa anotan en junio su mayor alza en 16 meses y en el primer semestre superan los 250 mil
Negocios

Despidos por necesidad de la empresa anotan en junio su mayor alza en 16 meses y en el primer semestre superan los 250 mil

Aseguradoras revelan que trabajadores de Codelco son los que más acceden al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Viña Santa Carolina cierra filial en EEUU y principal cliente en Japón reduce compras de vino chileno

Trump desea ganar el Premio Nobel de la Paz, pero el comité se opone
Tendencias

Trump desea ganar el Premio Nobel de la Paz, pero el comité se opone

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes

El importante evento de prueba que tendrá el Velódromo de Peñalolén de cara al Mundial de Ciclismo
El Deportivo

El importante evento de prueba que tendrá el Velódromo de Peñalolén de cara al Mundial de Ciclismo

Más oros, más medallas y más inversión: el Team Chile celebra su mejor actuación en los Panamericanos Junior

La U no abandona a sus hinchas hospitalizados en Argentina: el presidente y el abogado de Azul Azul viajan con camiseta autografiada

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día
Finde

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

El festival de la Isla de Wight, la desastrosa fiesta hippie olvidada que coronaron The Who y Jimi Hendrix
Cultura y entretención

El festival de la Isla de Wight, la desastrosa fiesta hippie olvidada que coronaron The Who y Jimi Hendrix

Roberto Parra se toma las salas: así le fue a Me Rompiste el Corazón en su estreno

Haz que Regrese, una de las mejores cintas de terror de 2025: “Siempre hay que inspirarse en lo personal”

Trump dice que habló con Putin tras su cumbre en Estados Unidos con Zelenski y líderes europeos
Mundo

Trump dice que habló con Putin tras su cumbre en Estados Unidos con Zelenski y líderes europeos

Australia expulsa al embajador de Irán tras revelarse vínculos con ataques antisemitas

Escándalo de presuntas coimas salpica a figuras del gobierno argentino y hunde confianza en Milei en los sondeos

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo