Volver a ser el centro de atención a los 87 años: Connie Francis se une a TikTok tras el viral de Pretty Little Baby.

Fue hace más de seis décadas cuando la reconocida cantante estadounidense, Connie Francis, grabó Pretty Little Baby.

Por aquel entonces, se pensó que la canción no tenía el potencial suficiente para convertirse en un éxito, por lo que se incluyó en el lado B del sencillo I’m Gonna Be Warm This Winter estrenado en Reino Unido en 1962.

Desde aquel entonces, no destacó mayormente entre sus títulos más aclamados.

Sin embargo, hoy se ha posicionado como una tendencia en TikTok , hasta el punto en que ha figurado en más de 600.000 publicaciones de la red social durante las últimas semanas.

Junto con ello, Pretty Little Baby llegó a los primeros puestos de la lista Viral 50 de Spotify a nivel global y en Estados Unidos.

A sus 87 años, Francis ve cómo vuelve a ser el centro de atención, en una plataforma que principalmente es utilizada por jóvenes y con una canción que durante décadas pasó desapercibida en su historial.

Cómo Pretty Little Baby de Connie Francis se hizo viral en TikTok

Distintas celebridades e influencers han publicado videos de TikTok con Pretty Little Baby de fondo , usualmente simulando que cantan el tema.

Entre estas se encuentran algunas como Kylie Jenner, Kim Kardashian y su hija North, y Nara Smith.

La cantante y compositora sueca miembro de ABBA, Agnetha Fältskog, también puso de fondo la canción en un video en el que elogia a Francis y asegura que es una de sus cantantes favoritas.

La actriz de Broadway que ha interpretado a Francis en Just In Time, Gracie Lawrence, publicó un video en el que se le ve bailando y cantando Pretty Little Baby.

Esta última está nominada a los Premios Tony 2025 en la categoría “Mejor interpretación de una actriz en un papel protagonista en un musical”. Precisamente, por su interpretación de Francis en la mencionada obra.

En 1960, Francis se convirtió en la primera cantante femenina en encabezar la lista Billboard Hot 100 . Y a sus 26 años, ya había vendido 42 millones de discos.

No obstante, Pretty Little Baby había pasado desapercibida.

Incluso, en una reciente entrevista con People, dijo que había olvidado haberla grabado .

En otra conversación que tuvo con el New York Times en mayo de este año, comentó que el éxito de la canción “no es un resurgimiento”, ya que aquello “nunca ocurrió”.

Francis relató que, tras la viralización del tema en TikTok, ella y su publicista, Ron Roberts, le pidieron al hijo de este último que les ayudara a crear una cuenta en la red social.

Cuando fue consultada sobre cómo está viviendo el éxito de Pretty Little Baby, aseguró: “Estoy en la cima del mundo y abrumada de que toda una nueva generación de personas me conozcan a mí y a mi música” .

“Es una canción bonita. No podía imaginar que tuviera el efecto que tiene en la gente a nivel mundial; es difícil de creer (...) Ni siquiera sé el nombre del disco en el que la puse. Pero creo que tiene un toque de inocencia en estos tiempos caóticos y conecta con la gente ”.

Junto con ello, dijo que tiene previsto subir contenidos a su cuenta oficial de TikTok y afirmó que estaba considerando la idea de salir de su retiro.