Análisis a la crisis en Bolivia: desabastecimiento, carreteras cortadas e inestabilidad política
¿Declarará el gobierno de Rodrigo Paz el Estado de Excepción para hacer frente a las protestas que sacuden al país vecino? En Desde la Redacción la analista internacional y profesora titular de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Loreto Correa Vera, analizó las causas y los escenarios que se vislumbran de la crisis del país altiplánico.
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