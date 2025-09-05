SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Así fue la detención de los implicados por torturar a trabajador en hospital de Osorno

Durante la noche de ayer, la Policía de Investigaciones detuvo a tres de los cuatro responsables de torturas y vejámenes en contra de un exfuncionario del Hospital Base de Osorno.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

La Fiscalía de Osorno solicitó la detención por el delito de torturas. De momento, uno de los cuatro imputados se encuentra en calidad de prófugo.

Además, el caso tuvo otro vuelco. Según consignó radio ADN en conversación con el padre de la víctima, su hijo no tiene TEA, y explicó que “lo pusieron en el medio de comunicación (que publicó la historia) para ocultar su identidad”.

Lee también:

Más sobre:NacionalOsornoHospital de Osorno

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Directorios serenos: la ley como oportunidad de gobernar mejor

Acusan a conductor de manejar drogado en plena autopista: zigzagueaba y rompió un espejo con un manotazo

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Cuarto sujeto con orden de detención por caso de torturas en hospital de Osorno se entrega en tribunal

Autofin casi duplicó sus ganancias y ahora busca un aumento de capital por $30 mil millones

Mitsui presenta querella por estafa en contra de empresario minero francés

Servicios

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Rating del jueves 4 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 4 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde se cambia la hora y cuáles regiones no modifican los relojes este fin de semana

Dónde se cambia la hora y cuáles regiones no modifican los relojes este fin de semana

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos
Chile

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Cuarto sujeto con orden de detención por caso de torturas en hospital de Osorno se entrega en tribunal

Exjefe de la BH de la PDI, académicos y especialista en crimonología: el comando “meritocrático” de Franco Parisi

Directorios serenos: la ley como oportunidad de gobernar mejor
Negocios

Directorios serenos: la ley como oportunidad de gobernar mejor

Autofin casi duplicó sus ganancias y ahora busca un aumento de capital por $30 mil millones

Mitsui presenta querella por estafa en contra de empresario minero francés

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral
Tendencias

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

Por qué algunas personas en las redes sociales creen que Donald Trump está gravemente enfermo

Lionel Messi sorprende en Argentina y pone en duda su participación en el Mundial de Norteamérica
El Deportivo

Lionel Messi sorprende en Argentina y pone en duda su participación en el Mundial de Norteamérica

“Falta de voluntad y ganas”: técnico de Alemania se lanza contra los jugadores tras caer en las Eliminatorias

Arquero campeón del mundo con Brasil se rinde ante Lawrence Vigouroux por su actuación en la Roja

Guia del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre
Finde

Guia del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar
Cultura y entretención

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

La gobernadora de Nueva York desafía a Trump con una orden para facilitar el acceso a vacunas contra el Covid-19
Mundo

La gobernadora de Nueva York desafía a Trump con una orden para facilitar el acceso a vacunas contra el Covid-19

Egipto reafirma que el desplazamiento “no es una opción” para los palestinos y que “solo liquidará su causa”

Ucrania se convierte en el primer país del mundo en prestar servicios públicos con un agente de Inteligencia Artificial

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral