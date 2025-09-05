Así fue la detención de los implicados por torturar a trabajador en hospital de Osorno
Durante la noche de ayer, la Policía de Investigaciones detuvo a tres de los cuatro responsables de torturas y vejámenes en contra de un exfuncionario del Hospital Base de Osorno.
La Fiscalía de Osorno solicitó la detención por el delito de torturas. De momento, uno de los cuatro imputados se encuentra en calidad de prófugo.
Además, el caso tuvo otro vuelco. Según consignó radio ADN en conversación con el padre de la víctima, su hijo no tiene TEA, y explicó que “lo pusieron en el medio de comunicación (que publicó la historia) para ocultar su identidad”.
