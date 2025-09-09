SUSCRÍBETE
Así fue la inauguración del Puente Industrial: es el más largo de Chile

Durante la mañana de este martes, el presidente Gabriel Boric encabezó la apertura del periodo de marcha blanca del Puente Industrial, que une las comunas de San Pedro de la Paz y Hualpén en la región del Biobío.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

La estructura de 2,5 kilómetros de extensión es -de momento- la más larga del país, y contará con 7,7 kilómetros de ciclovía iluminada.

El proyecto consideró una inversión de 250 millones de dólares, y se estima que su puesta definitiva será en diciembre de 2026.

Más sobre:NacionalRegión del BiobíoPresidente BoricPuente IndustrialSan Pedro de la PazHualpén

