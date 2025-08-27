Atacan a piedrazos caravana de Javier Milei en Argentina: tuvo que ser evacuado

Este miércoles, durante un acto electoral en la provincia de Buenos Aires, el presidente trasandino, junto a su hermana Karina, el candidato José Luis Espert y el armador Sebastián Pareja, tuvieron que ser evacuados luego de ser atacados con piedras y objetos contundentes.

El conductor del vehículo aceleró entre la gente, por indicación de la custodia policial.

Adicionalmente, el candidato de la Tercera Sección Electoral, Maximiliano Bondarenko habría recibido el impacto de una piedra.