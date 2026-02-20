Boric rechaza sanciones de EE.UU. a funcionarios y Cancillería cita a embajador norteamericano
El Presidente Gabriel Boric se opuso a que Estados Unidos revocara las visas a tres funcionarios de gobierno, quienes fueron acusados por el Departamento de Estado del país norteamericano de "socavar la seguridad regional en nuestro hemisferio". "No aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile", respondió el Mandatario, agregando que Cancillería citó al embajador Brandon Judd para "pedirle explicaciones".
