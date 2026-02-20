SUSCRÍBETE
    Política

    Presidente Boric rechaza acusación de Estados Unidos tras sanción contra tres funcionarios del gobierno

    El Mandatario, en medio de su visita a Rapa Nui, además anunció que el canciller Alberto van Klaveren citó para este viernes al embajador Brandon Judd para "pedirle explicaciones".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric.

    El Presidente Gabriel Boric descartó las acusaciones de Estados Unidos que derivó en una sanción contra tres funcionarios del gobierno.

    Esto, luego que a través del sitio del Departamento de Estado de la administración de Donald Trump, dirigido por Marco Rubio, se anunció que se impusieron restricciones de visado a los aludidos “que, a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio".

    “Estos individuos y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos, y se les han revocado todos los visados estadounidenses que poseían”, añade el texto.

    Al término de su gira por Rapa Nui, el Mandatario chileno respondió a esta arremetida de Estados Unidos.

    “Como Jefe de Estado, como Presidente de Chile, les digo que nuestro gobierno jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile por supuesto ni de ningún otro país”, afirmó.

    El Presidente además informó que el canciller Alberto van Klaveren citó para este viernes al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd. “Para pedirle explicaciones de esta medida arbitraria, unilateral y sorpresiva que desde nuestro punto de vista no tiene ninguna justificación”, señaló.

    “Nosotros como gobierno y espero que todos como país nos pongamos siempre de lado de la bandera chilena y pueden tener certeza que nuestro gobierno y no me cabe ninguna duda de que el futuro también siempre vamos a anteponer los intereses de Chile, de los chilenos y chilenas por sobre cualquier otra consideración de cualquier otro país y no aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile”, remarcó.

    Y luego agregó: “Nosotros siempre tomamos todos los resguardos, analizamos siempre todas las alternativas en conformidad a la ley chilena y al derecho internacional y yo puedo con total tranquilidad, con certidumbre descartar que haya ningún tipo de amenaza a la seguridad regional, nacional o hemisférica como se afirma en este comunicado".

    Más sobre:Gabriel BoricRapa NuiVisadoEstados UnidosMarco RubioDonald Trump

    COMENTARIOS

    Portada del dia

