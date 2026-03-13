Cantante chilena Rubio adelanta detalles de su show en Lollapalooza
En conversación con Francisco Aravena y Claudio Vergara en Viernes de Culto, la cantante Francisca Straube compartió los detalles de su nueva etapa y lo que viene en su show en Lollapalooza Chile 2026, quien tras su Tiny Desk de 2025 se ha hecho un nombre de repercusión internacional.
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