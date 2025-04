Capítulo 206 | Desde la Redacción: entrevista a Paulina Vodanovic, timonel y abanderada del PS

Revisa en este capítulo del programa de streaming de La Tercera los planteamientos de Paulina Vodanovic sobre su candidatura presidencial.

En entrevista con Consuelo Saavedra, la senadora afirmó que “el proyecto político común no existe” en el Socialismo Democrático y planteó que “es la oportunidad para que no se inscriban en primarias” quienes teman dispersión de votos de la centroizquierda. Esto, frente a la posibilidad que gane Jeannette Jara (PC) o Gonzalo Winter (FA) las primarias y no una representante de la centroizquierda.

“Si eso es un problema para el PPD o para otros, hay que sincerarlo. Si no, no se entiende por qué vamos a primarias”, dijo.

Revisa en este episodio, además, el diálogo con el diputado socialista Tomás de Rementería, quien fue el elegido por Isabel Allende para ocupar el cupo senatorial que dejó vacante tras su destitución por parte del Tribunal Constitucional. “Tiene una carga enorme, deja la vara muy alta”, sostuvo el parlamentario.

De Rementería, también, criticó al PPD y acusó que “ha habido un nivel de falta de generosidad histórica” con el PS. “Yo no creo que haya una hermandad cuando la hermandad se tiene que generar con actos. El acto que yo he dicho hace mucho tiempo es que el PPD debería ser parte del Partido Socialista”, afirmó.