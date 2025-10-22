Caso SQM: las reacciones de Longueira y ME-O tras ser absueltos y los duros reproches del tribunal a Fiscalía
Luego de una investigación de 11 años y un juicio de casi tres, el Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago absolvió a los ocho acusados del llamado caso SQM. Entre ellos estaban el exgerente general de SQM, Patricio Contesse, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y el exsenador UDI Patricio Longueira. En el video, las reacciones de estos dos últimos y los cuestionamientos de la jueza al Ministerio Público.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.