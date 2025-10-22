SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Caso SQM: las reacciones de Longueira y ME-O tras ser absueltos y los duros reproches del tribunal a Fiscalía

Luego de una investigación de 11 años y un juicio de casi tres, el Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago absolvió a los ocho acusados del llamado caso SQM. Entre ellos estaban el exgerente general de SQM, Patricio Contesse, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y el exsenador UDI Patricio Longueira. En el video, las reacciones de estos dos últimos y los cuestionamientos de la jueza al Ministerio Público.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel
Más sobre:Caso SQMSQMMarco Enríquez-OminamiME-OPablo Longueira

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Marco Enríquez-Ominami celebra tras ser absuelto en caso SQM y sus abogados apuntan a fiscales: “Hicieron un mal trabajo”

Un auto eléctrico con olor gasolina: el curioso gancho de Kia en Finlandia

Canciller de Milei renuncia a cuatro días de las legislativas y comienza el recambio en el gabinete

Cyber Monday: la receta del Grupo Falabella

Reducción de emisiones y economía circular: La estrategia de Mowi Chile para transformar la industria del salmón

Servicios

Esta semana se publican los vocales de mesa para las elecciones: ¿Quiénes no pueden ser llamados?

Esta semana se publican los vocales de mesa para las elecciones: ¿Quiénes no pueden ser llamados?

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Eintracht Frankfurt vs. Liverpool por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Eintracht Frankfurt vs. Liverpool por la Champions League en TV y streaming

Marco Enríquez-Ominami celebra tras ser absuelto en caso SQM y sus abogados apuntan a fiscales: “Hicieron un mal trabajo”
Chile

Marco Enríquez-Ominami celebra tras ser absuelto en caso SQM y sus abogados apuntan a fiscales: “Hicieron un mal trabajo”

Candidatos presidenciales firman compromiso para garantizar aprendizaje lector en niños

Caso Nabila Rifo: Corte de Coyhaique acoge recurso del SernamEG y ordena el reingreso de Mauricio Ortega a la cárcel

La matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram despide a cientos de trabajadores de su unidad de inteligencia artificial
Negocios

La matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram despide a cientos de trabajadores de su unidad de inteligencia artificial

Patrimonio de APV en fondos mutuos sigue aumentando y supera los US$5.000 millones

Beyond Meat, la nueva firma que entró a lista de acciones memes y que se disparó en Wall Street

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años
Tendencias

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Por qué el presidente de Perú declaró estado de emergencia en Lima y Callao para combatir la “inseguridad”

En vivo: Real Madrid enfrenta a Juventus en una nueva fecha de la fase de liga de la Champions League
El Deportivo

En vivo: Real Madrid enfrenta a Juventus en una nueva fecha de la fase de liga de la Champions League

Desde mil pesos: La Serena sorprende con los precios de las entradas ante Audax Italiano mientras lucha por la permanencia

En su estacionamiento: DT de Coquimbo Unido sufre robo en la antesala de partido clave para el título

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Médico forense investiga muerte de Ace Frehley de Kiss: realizan pruebas toxicológicas
Cultura y entretención

Médico forense investiga muerte de Ace Frehley de Kiss: realizan pruebas toxicológicas

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

Entre las drogas, la ira y la leyenda: las revelaciones del documental sobre Martin Scorsese

Canciller de Milei renuncia a cuatro días de las legislativas y comienza el recambio en el gabinete
Mundo

Canciller de Milei renuncia a cuatro días de las legislativas y comienza el recambio en el gabinete

Apagón en cárceles, restricciones para motos y actos masivos: las medidas del estado de emergencia en Lima por la criminalidad

Administración Trump anuncia otro ataque a una presunta embarcación que transportaba drogas en el Océano Pacífico

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales