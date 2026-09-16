Cuestionamientos por descoordinaciones en el gabinete: ¿Se debe potenciar la vocería del gobierno?
En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, Ignacio Imas, analizó los seis meses del gobierno del Presidente José Antonio Kast -cumplidos el viernes pasado- y abordó uno de los elementos que, en el último tiempo, ha preocupado al oficialismo: las salidas de libreto y los cruces públicos entre secretarios de Estado. Revisa su diagnóstico de la situación en el video.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.