Desde la Redacción 27 de octubre | Marco Enríquez-Ominami advierte por una “ola de derecha dura”
En esta edición del programa de streaming de La Tercera el candidato presidencial independiente aseguró que llegará al balotaje, criticó a las encuestas y alertó que la "derecha dura" se está "comiendo" a la "derecha liberal". En este capítulo, también, la entrevista a Arturo Squella, timonel del Partido Republicano. El exdiputado afirmó que los constantes emplazamientos del Presidente Gabriel Boric a José Antonio Kast hacen ver que "no le tiene fe a Jeannette Jara" en los comicios de tres semanas.
