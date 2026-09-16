Desde la Redacción: entrevista a Agustín Iglesias, alcalde de Independencia
Minutos antes de que La Moneda anunciara que retiraba de Contraloría el polémico reglamento de la Ley de Seguridad Municipal -el que incluía la causal de destitución de alcaldes por notable abandono de deberes en aspectos vinculados a la acreditación de inspectores municipales-, el jefe comunal de Independencia, Agustín Iglesias, había criticado en duros términos el "error grosero y grande" de la medida. “A partir de errores del gobierno, los alcaldes terminan unidos de A a la Z”, aseguró al abordar el rechazo transversal que la disposición había causado en los líderes municipales.
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