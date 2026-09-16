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    Gobierno ingresa proyecto de ley que facilita la instalación de cuarteles de Bomberos

    La iniciativa modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, removiendo obstáculos de emplazamiento para simplificar procedimientos en la ejecución de las obras.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Hasta el Parque de la Familia en Quinta Normal, llegaron la mañana de este miércoles los ministros Claudio Alvarado (Interior y Segegob) e Ivan Poduje (Vivienda) para anunciar el ingreso del proyecto de ley que facilita la instalación de cuarteles de Bomberos en el país.

    La iniciativa permite el emplazamiento y la construcción de edificaciones destinadas al trabajo de Bomberos de Chile, con el objetivo de que los voluntarios puedan dar una respuesta “más accesible y oportuna” frente a las emergencias.

    En detalle, el proyecto modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), removiendo obstáculos de emplazamiento para simplificar procedimientos en la ejecución de las obras, manteniendo las exigencias técnicas y responsabilidades profesionales previstas en el ordenamiento jurídico. Asimismo, establece un nuevo periodo para la regularización de edificaciones iniciadas o existentes antes de la entrada en vigor de la legislación.

    El biministro Alvarado se mostró confiado en el avance rápido del proyecto en el Parlamento. “Confío en un trámite ágil en el Congreso, porque esta legislación, tal como aquí se señaló, tiene como propósito central disminuir la burocracia”, sostuvo.

    Por su parte, el ministro Poduje destacó que la iniciativa busca “facilitar la tramitación y achicar los plazos”. En ese sentido, señaló que espera que la propuesta se implemente también “en otro tipo de equipamiento, en otro tipo de edificios, esperamos en vivienda”.

    Poduje manifestó su disposición a encontrar terrenos disponibles para las construcciones. “Reiterar nuestro compromiso con la institución, y si hay algún terreno eriazo del Serviu que no estemos ocupando y que sirva para ampliar un cuartel, para poner un cuartel, en una zona donde hoy día no hay cobertura, cuenten con nosotros”.

    El vicepresidente nacional del Cuerpo de Bomberos, Diego Caruezo, señaló que para la institución, “esta iniciativa puede significar un cambio muy importante”.

    “Para Bomberos esta iniciativa puede permitir que los cuerpos de Bomberos avancen con mayor rapidez en sus proyectos, puede facilitar la estandarización de la infraestructura, puede disminuir costos y tiempos asociados a la planificación y la tramitación y puede ser especialmente beneficiosa para los cuerpos que no cuentan con grandes equipos técnicos o administrativos”, detalló.

    Ejes del proyecto

    El proyecto de ley fue ingresado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputadas y Diputados, y busca modificar la LGUC para incorporar las obras de los Cuerpos de Bomberos y de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile a un régimen de emplazamiento y construcción más simplificado, tal como ocurre hoy con edificaciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Gendarmería.

    Dentro de las obras de Bomberos que se incluyen a este procedimiento están los cuarteles, centros o campos de entrenamiento y casas de cuarteleros.

    Fachada Cuartel Bomberos Santiago.

    Desde el Minvu precisaron además que la iniciativa “agiliza la construcción de las edificaciones de la institución, eximiéndolas de permisos, inspecciones y recepciones municipales, tanto para áreas urbanas como rurales, si bien mantiene las exigencias técnicas y las responsabilidades profesionales mediante una declaración ante la Dirección de Obras Municipales (DOM)”.

    Por último, el proyecto “establece un mecanismo de regularización para las construcciones existentes o iniciadas antes de la publicación de la nueva ley, habilitando un nuevo período de regularización hasta el 31 de diciembre de 2029 para el ingreso de solicitudes de saneamiento, siempre y cuando se respeten las normas urbanísticas aplicables, las exigencias de seguridad y las responsabilidades profesionales”, indicaron desde el ministerio.

    Más sobre:BomberosCuartelesMinvuMinisterio de ViviendaIvan Poduje

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