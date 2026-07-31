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    Desde la Redacción: entrevista a Daniel Manouchehri y Mauro Tamayo

    En el programa de streaming de La Tercera el diputado socialista Daniel Manouchehri acusó que “uno pudiese afirmar" que toda la negociación por la megarreforma que hizo el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, la hizo "bajo el efecto de las drogas”. Esto a raíz del doble positivo de la otrora autoridad en el test que se le realizó. El parlamentario, además, dijo que la ministra del Deporte, Natalia Duco, "tiene que salir" del gabinete si se constata un mal uso de su auto fiscal. En este capítulo, también, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, cuestionó al gobierno en su agenda de seguridad tras la mortal balacera en la comuna.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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