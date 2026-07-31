Fundación Coanil impulsa Colecta 2026 relevando los desafíos de la discapacidad intelectual y la inclusión en Chile

Más de 300 mil personas viven con discapacidad intelectual en Chile, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE 2022). Si bien durante los últimos años el país ha avanzado en materia de inclusión, persisten importantes desafíos para garantizar su acceso oportuno a la educación, el empleo y una vida independiente.

La Colecta 2026 de Fundación Coanil no solo busca recaudar $120 millones que apoyen el financiamiento de programas y servicios que apoyan el desarrollo integral de niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, sino que también se presenta como una gran oportunidad para relevar su situación actual y los pendientes que existen.

La campaña se desarrollará entre el 3 y el 9 de agosto en formato digital y los días 4 y 5 de agosto de manera presencial, convocando a cientos de voluntarios y colaboradores en distintos puntos del país. Como principal innovación, este año incorporará dispositivos POS, permitiendo realizar donaciones mediante tarjetas de débito y crédito, además de las tradicionales alcancías, facilitando un proceso de aporte más rápido, seguro y transparente.

“Cada aporte que recibimos nos permite seguir desarrollando programas que generan oportunidades reales de inclusión, pero también nos ayuda a visibilizar una realidad que aún enfrenta importantes brechas. Queremos que esta colecta sea una invitación a construir una sociedad donde las personas con discapacidad intelectual puedan ejercer plenamente sus derechos y desarrollar sus proyectos de vida” Nicolás Fehlandt, gerente general de Fundación Coanil

La colecta se enmarca en el trabajo que Fundación Coanil ha impulsado para instalar la realidad de las personas con discapacidad intelectual en el centro del debate público. En esa línea, durante el último año la institución elaboró un documento con 12 propuestas dirigido, en principio, a las candidaturas presidenciales, con el objetivo de promover políticas públicas que permitan avanzar hacia una inclusión efectiva.

Las elecciones pasaron, pero esas iniciativas, estructuradas en cuatro áreas prioritarias, permanecen vigentes. La primera apunta a fortalecer la atención temprana, mediante la creación de un sistema que acompañe a las familias desde los primeros años de vida y que incorpore equipos interdisciplinarios en salas cuna con financiamiento público para apoyar el desarrollo de niños y niñas con riesgo en sus trayectorias de desarrollo.

En educación, la Fundación propone medidas orientadas a mejorar la inclusión y la calidad de los aprendizajes, entre ellas establecer un sistema de financiamiento basado en la matrícula y no en la asistencia, incorporar a las escuelas especiales en los beneficios de la Ley SEP, adaptar las evaluaciones de calidad a la realidad de los estudiantes con discapacidad intelectual y desarrollar un nuevo currículum para el nivel laboral de la educación especial, además de programas de formación posteriores a la enseñanza secundaria.

En materia laboral, las propuestas consideran fortalecer la implementación de la Ley de Inclusión Laboral, crear incentivos para las empresas que contraten personas con discapacidad intelectual, flexibilizar los recursos públicos destinados a la inserción laboral y desarrollar un modelo de empleo protegido que amplíe las oportunidades de acceso al trabajo.

Finalmente, en el ámbito de la vida independiente, Fundación Coanil plantea la necesidad de ampliar los programas de viviendas tuteladas y crear un sistema de asistentes personales que entregue apoyos permanentes para favorecer la autonomía y la participación comunitaria.

Las personas interesadas en colaborar podrán hacerlo de manera presencial durante los días 4 y 5 de agosto o a través de la colecta digital, disponible entre el 3 y el 9 de agosto en el sitio web de Fundación Coanil.