Desde la Redacción: entrevista a Luciano Cruz-Coke, presidente de Evópoli y senador
“Algunos ministros tienen que mostrar más resultados y hablar menos”, sostuvo el parlamentario oficialista en el programa de streaming de La Tercera, reconociendo que ha habido "un problema" por la descoordinación dentro del gabinete del Presidente José Antonio Kast. Así, instó a los secretarios de Estado a "morderse la lengua" y remarcó en el rol del jefe de gabinete, Claudio Alvarado (UDI). Cruz-Coke, quien también es presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara Alta, exhortó a "medidas de corto, cortísimo plazo" para "afrontar la emergencia laboral que lleva más de 40 meses".
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