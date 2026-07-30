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    Desde la Redacción: entrevista a María José Naudon y Constanza Hube

    En el programa de streaming de La Tercera la presidenta de la comisión "Chile Renace", María José Naudon, destacó la transversalidad de la instancia que dirige, enfatizó en la importancia de sacar las políticas de natalidad de la contingencia política más inmediata y aseguró que no existe posibilidad de llegar a la tasa de reemplazo. También cuestionó el proyecto "Escucha su Corazón" y aseguró que se vinculó "erróneamente" con la comisión. En este capítulo, además, la diputada Constanza Hube (UDI) remarcó que la agenda valórica en la derecha "no eran prioridad" y que así lo había señalado el Presidente José Antonio Kast durante la campaña presidencial.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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