Desde la Redacción: entrevistas a Javier Macaya y Germán Codina
El presidente de la comisión mixta del único articulado pendiente de la megarreforma, el senador Javier Macaya (UDI), afirmó en el programa de streaming de La Tercera que confía que se logre destrabar hoy la instancia. De ser así, el proyecto emblema del Ejecutivo quedaría listo para ser despachado a ley. En este capítulo, también, el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, reveló en vivo que las tres personas desaparecidas en el Cajón del Maipo producto del sistema frontal habían sido halladas con vida. Además, recalcó en los trabajos preventivos del gobierno para enfrentar la emergencia por las lluvias pero sinceró que hay “problemas de infraestructura”.
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