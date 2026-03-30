Desde la Redacción: Gobierno evalúa realizar vuelos humanitarios hacia Venezuela
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum (RN), afirmó en el programa de streaming de La Tercera que el Ejecutivo busca un acercamiento consular con Caracas y reveló que hay gestiones con ONGs para que migrantes irregulares abandonen el país de forma voluntaria. En esa línea, el exdiputado afirmó que más de 1.600 personas han salido de Chile por sus propios medios desde que el Presidente José Antonio Kast ganó las elecciones presidenciales. La autoridad de gobierno, de todas formas, no ahondó en la cifra de expulsiones que estudia el Ejecutivo.
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