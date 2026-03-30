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    Dirigente de gremio de los camioneros plantea con molestia que no hay razones para paralizar

    Este lunes a mediodía, el sector de camioneros se reúne para analizar las “medidas” a tomar luego de la alza histórica de los combustibles en Chile, donde se realizaron acciones paliativas que no incluyeron a este sector.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    A mediodía de este lunes se espera que el sector de los camioneros defina una postura ante la histórica alza de los combustibles tras la neutralización de Mepco.

    El viernes pasado, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) anticipaba el encuentro de este lunes, donde su postura era la solicitud de un subsidio focalizado.

    “(Esto) para los camioneros que tengan renta presunta, que son los que facturan menos de 2.400 UF al año, para poder respirar un poquito”, decía el dirigente de dicho gremio, Juan Araya.

    Araya también planteó que la paralización era un tema a analizar este lunes.

    El presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC), Sergio Pérez, conversó esta mañana con el espacio Desde la Redacción, de La Tercera y deslizó que no está en su ánimo adoptar una medida como esa, no sin manifestar su molestia ante esa consulta.

    “¿Qué resolvemos paralizando la actividad? ¿Bajará el valor del petróleo a nivel mundial? (...) Nuestra conducta es de mantener las conversaciones para buscar una solución“, dijo, en conversación con Desde La Redacción de La Tercera, para mostrar su rechazo a una eventual paralización.

    Ante este contexto y al ser consultado sobre las otras paralizaciones recientes que realizó el sector, Pérez comentó que “me han dicho a mí que nosotros nos paramos en el gobierno anterior, no? Nosotros en 2015 efectivamos los camiones de La Araucanía a La Moneda, porque la presidenta (Michelle Bachelet) y el ministro (del Interior, Jorge Burgos,) dijeron que no había terrorismo, y sí había terrorismo".

    En 2020 (durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera) nos movilizamos desde la V Región hasta Chiloé, porque pusimos en la conciencia nacional la delincuencia desatada en todas sus formas”, añadió.

    Cabe recordar que en el gobierno del expresidente Gabriel Boric, en 2022, el Ejecutivo invocó la Ley de Seguridad del Estado ante los camioneros que bloqueaban rutas, una paralización convocada por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte y la Agrupación de Propietarios y Conductores de Camiones Paine, en demanda de mayor seguridad y rebaja al precio de los combustibles.

    Por otro lado, Pérez llamó a sus pares a no ser alarmistas respecto a los efectos en alza de precios que se esperan por el alza de los combustibles.

    “Nosotros esperaremos que los generadores de carga (quienes los contratan) entiendan que los valores del flete van a tener un aumento y probablemente esto va a afectar al IPC, va a haber un aumento en algunos productos, pero también queremos hacer un llamado a que no se suban por el chorro, porque este es un tema puntual”, dijo.

    “Yo he escuchado a algunos dirigentes que, por ejemplo, dicen que las papas debían subir un 50%. Entonces tenemos que tener un poco de precaución, tenemos que tener responsabilidad con el país, y nosotros iremos buscando la mejor solución“, agregó.

    Sobre las medidas paliativas del gobierno, aprobadas la semana pasada por el Congreso, el dirigente gremial las calificó como positivas.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:GremiosSergio PerezCNTCCamionerosBencinasMepco

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