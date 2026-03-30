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    “No será una caza de brujas”: Sauerbaum adelanta que se realizarán fiscalizaciones a migrantes en sus lugares de trabajo

    El nuevo director de Migraciones, señaló al programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, que está agendada una reunión con la DT y el SII para abordar las fiscalizaciones, que según adelantó, se realizarán en todo el país.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    A pocos días de asumir la cabeza del Servicio Nacional de Migraciones, el nuevo director Frank Sauerbaum, aseguró que ya está trabajando para tener resultados concretos antes de los primeros 90 días del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    En diálogo con el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, el exdiputado afirmó que aunque lleva solo cinco días en el cargo ya ha “hecho algunas propuestas. Hoy día se están evaluando en este momento las propuestas que nosotros hicimos y esperamos que el ministro del Interior nos llame esta misma semana para seguir avanzando”.

    En ese sentido, aseguró que este miércoles sostendrá una reunión en La Moneda con autoridades del Servicio de Impuestos Internos (SII), la Dirección del Trabajo (DT), Carabineros y la PDI -entre otros- “para salir a fiscalizar”.

    Según explicó, en la cita se tiene que alcanzar un acuerdo con la DT, “que son ellos los que lideran (esta reunión). Nosotros vamos a ir, en el fondo, a chequear un solo aspecto”, aludiendo a los temas de migración que refieren a su cartera.

    En esa línea, remarcó que esto “no va a ser una caza de brujas, ni mucho menos, pero vamos a tratar de estar desplegados en las empresas en donde nosotros sepamos que se incurre con más frecuencia”.

    “Ahora nosotros esperamos que esto no sea una cosa punitiva, sino que sea más bien disuasiva, para que esto no vuelva a ocurrir y las personas entiendan que tienen que cumplir la ley“, sostuvo.

    El director de Migraciones aseguró que estas fiscalizaciones se efectuarán en todo el país, eso sí, aseguró que en el sector agrícola existe “una norma, que es la visa MERCOSUR”, sistema que, según indicó, no ha tenido mayores problemas.

    “Eso ha funcionado muy bien y tiene algunas mejoras que hacer, pero en general no hemos tenido problema con eso. Los bolivianos en general que vienen a la cosecha vuelven”, indicó. Con ello, afirmó que “en el tema agrícola no vamos a tener mayor problema”.

    Eso sí, señaló que la situación es distinta en otros aspectos , como “en la construcción, en los restaurantes, y una serie de otros rubros que sí efectivamente hay problemas”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Frank SauerbaumMigracionesMigrantes

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