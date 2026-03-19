Desde la Redacción: jefa de bancada UDI afirma que interpelación a Quiroz sería tras informe de ejecución presupuestaria
La diputada gremialista Flor Weisse ahondó en el programa de streaming de La Tercera las razones para impulsar una interpelación a los ministros Jorge Quiroz (Hacienda) e Iván Poduje (Vivienda), en una decisión inédita al ser un partido oficialista el que busque "sacar al pizarrón" a secretarios de Estado. La parlamentaria afirmó que "en este caso es para obtener información“ sobre "la situación tan crítica" del punto de vista financiero. Así, especificó que el jefe de la billetera fiscal será citado en abril, luego que se publique el primer informe de ejecución presupuestaria.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.