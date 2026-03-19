Jefa de bancada UDI adelanta que interpelación a Quiroz sería en abril tras primer informe de ejecución presupuestaria

La jefa de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Flor Weisse, abordó la mañana de este jueves la interpelación que planean realizar desde el oficialismo a los ministros Jorge Quiroz (Hacienda) e Iván Poduje (Vivienda).

Según ha trascendido durante esta semana, la intención detrás de esta acción en el Congreso es que los secretarios de Estado puedan entregar mayor información sobre los proyectos del Ejecutivo en estas áreas. En una situación única, el oficialismo estaría encabezando una “interpelación amistosa”.

En una entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, la diputada gremialista justificó la medida en que se la interpelación “es una herramienta de control, de fiscalización, pero en este caso para obtener información”.

En ese sentido, explicó que estarían preparando consultas específicas que permitan conocer “la situación tan crítica hoy día desde el punto de vista financiero”, particularmente respecto a la caja fiscal en el caso de Quiroz.

Así las cosas, Weisse, quien actualmente es parte de la Comisión de Hacienda, detalló que la interpelación al ministro Quiroz se realizaría durante el mes de abril , posterior a la publicación del primer informe de ejecución presupuestaria.

“Insisto, esta es una cuestión seria de números, de cifras, y aquí el tema de la opinión política respecto a lo mal o bien, ya la conocemos, se hace en otras instancias. Aquí se hacen preguntas, que son claras, específicas, y después de eso se sacarán las conclusiones”, detalló la parlamentaria.

Proyecto de resolución para solicitar a Kast el retiro de la postulación de Bachelet a la ONU

La tarde del miércoles se conoció la presentación de un proyecto de resolución por parte de la bancada de diputados de la UDI, en el cual esperaban que la Cámara de Diputados resolviera solicitar a José Antonio Kast el retiro de la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Respecto a este asunto, la diputada gremialista considera que en “este momento es necesario tomar una postura y decirlo francamente, porque ha habido cierta ambigüedad en esto, y también los chilenos y chilenas esperan saber cuál va a ser la postura de Chile”.

Consultada respecto a si el Presidente Kast podría terminar apoyando otra candidatura, Weisse señaló: “No lo veo apoyando, pero tampoco veo negándose a la candidatura de Michelle Bachelet”.

“Esperamos que se apoye (el proyecto de resolución) y que el presidente tome, haga retiro de esta candidatura, que por lo demás la instala el gobierno saliente a últimos días. No lo socializó con el gobierno entrante, había tiempo para ello, porque fue suficiente para haberlo hecho, hubo un tiempo de tres meses que gana un gobierno al otro. Entonces nos parece que a nosotros como bancada al menos creemos que es importante que no se le dé el apoyo y que lo retire”, concluyó.

Designación del delegado Pedro Marileo

Por otro lado, la diputada Weisse también abordó la designiación de Pedro Marileo como delegado presidencial provincial de Arauco.

“ Me parece que es un error (...) A mi me parece que no es la persona que le dé la tranquilidad ni la certidumbre a los ciudadanos de la provincia de Arauco”, señaló al respecto.

Por otro lado, también agregó sobre este tema que el Presidente Kast podría haber realizado una evaluación también respecto al “equilibrio y la armonía en la distribución política”.

“De acuerdo a la fuerza electoral, a nosotros nos parecía que deberíamos ser considerados en la región del Biobío, tenemos una representatividad importante, pero no fue considerada de esa manera”, explicó.

Sin embargo, Weisse también enfatizó que respetarían la decisión del presidente y que “ya está cerrado”.

“Es la decisión que tomó el presidente, que obviamente se respeta porque tiene la facultad para hacerlo, pero no necesariamente la comparto”, explicó.

A lo que agregó: “Ahora que haga bien el trabajo y ojalá demuestre y yo me equivoque también, por el bien de las familias de la provincia de Arauco, en como se respalda con total certeza a las víctimas de la violencia, del terrorismo; y se respalda a Carabineros y las policías en su actuar”.