SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Mepco, auditorías y recortes fiscales: zoom a los hitos económicos de la primera semana de Kast

    Varias medidas ha tomado y anunciado el gobierno de José Antonio Kast en la semana que lleva en el poder. Desde el retiro de decretos ambientales para su revisión, el recorte del 3% en todos los ministerios o dejar abierta la puerta a modificar el Mecanismo de Estabilización de Combustibles (Mepco). En el programa de streaming de La Tercera el economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, analizó sus eventuales efectos.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    Lee también:

    Más sobre:Desde la RedacciónLo que tienes que saberMepcoAuditoríaAuditoría al EstadoRecorteRecortesJorge QuirozHacienda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Continúa este viernes: tribunal reprograma la formalización del caso Bruma a pedido del Ministerio Público

    Senado aprueba proyecto que endurece penas para los que lancen “pelotazos” en las cárceles

    Desbaratan banda dedicada al tráfico de drogas en “la pequeña Caracas” de Estación Central: utilizaban un radiotaxi para entregas

    Anuncian nueva fecha para Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Economista Felipe Morandé será el presidente del Sistema de Empresas Públicas

    Ministro Quiroz también apunta a restricciones de Ley Uber

    Servicios

    Anuncian nueva fecha para Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Anuncian nueva fecha para Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman próximo Travel Sale: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos en viajes?

    Confirman próximo Travel Sale: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos en viajes?

    Rating del miércoles 18 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 18 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Alejandro Tabilo debuta en el Masters de Miami: ¿A qué hora juega y dónde ver la primera ronda?

    Alejandro Tabilo debuta en el Masters de Miami: ¿A qué hora juega y dónde ver la primera ronda?

    Continúa este viernes: tribunal reprograma la formalización del caso Bruma a pedido del Ministerio Público
    Chile

    Continúa este viernes: tribunal reprograma la formalización del caso Bruma a pedido del Ministerio Público

    Senado aprueba proyecto que endurece penas para los que lancen “pelotazos” en las cárceles

    Desbaratan banda dedicada al tráfico de drogas en “la pequeña Caracas” de Estación Central: utilizaban un radiotaxi para entregas

    Economista Felipe Morandé será el presidente del Sistema de Empresas Públicas
    Negocios

    Economista Felipe Morandé será el presidente del Sistema de Empresas Públicas

    Ministro Quiroz también apunta a restricciones de Ley Uber

    Empresa involucrada en caso “luminarias”: Itelecom presenta nuevo acuerdo de reorganización para evitar su quiebra

    ¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora
    Tendencias

    ¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora

    Qué es la meningitis, la enfermedad que genera alarma en Gran Bretaña tras un brote “sin precedentes”

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    “Uno de sus mejores partidos con el Galo”: los elogios a Iván Román en Brasil tras su primer gol en Atlético Mineiro
    El Deportivo

    “Uno de sus mejores partidos con el Galo”: los elogios a Iván Román en Brasil tras su primer gol en Atlético Mineiro

    “Demuestra lo que somos y cómo estamos”: Limache arremete contra el Consejo de Presidentes tras escándalo en la ANFP

    Problema para Arbeloa: figura de Real Madrid se lesiona y se perderá los cuartos de la Champions ante Bayern Múnich

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Scorsese, DiCaprio y Lawrence: esta es la primera imagen de la película What Happens at Night
    Cultura y entretención

    Scorsese, DiCaprio y Lawrence: esta es la primera imagen de la película What Happens at Night

    Dos agentes de la CIA en Rapa Nui: mira el trailer de la película Wild Horse Nine

    Planeta No regresa con nuevo disco y adelanta el primer single

    Israel reabre el paso de Rafah para el tránsito de personas en ambas direcciones
    Mundo

    Israel reabre el paso de Rafah para el tránsito de personas en ambas direcciones

    Irán promete “contención cero” en caso de nuevo ataque contra su infraestructura energética

    Sondeo global muestra que el 75% de las personas en Chile declara ser feliz

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal