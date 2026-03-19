Mepco, auditorías y recortes fiscales: zoom a los hitos económicos de la primera semana de Kast
Varias medidas ha tomado y anunciado el gobierno de José Antonio Kast en la semana que lleva en el poder. Desde el retiro de decretos ambientales para su revisión, el recorte del 3% en todos los ministerios o dejar abierta la puerta a modificar el Mecanismo de Estabilización de Combustibles (Mepco). En el programa de streaming de La Tercera el economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, analizó sus eventuales efectos.
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