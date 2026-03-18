Precio de la parafina subirá más de $100 por litro por segunda semana seguida desde este jueves.

En medio de la expectación respecto de lo que hará el gobierno con el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) y el Fondo de Estabilización de los Precios de los Petróleo (FEPP) ante la fuerte presión hacia los precios generada por el conflicto en Medio Oriente, hoy se anunció un nuevo aumento en el valor de la parafina.

La Enap dio a conocer que a partir de este jueves el precio de kerosene experimentará un alza de $107,4 por litro, la que se suma al incrementro de $107,9 por litro anotado la semana anterior.

En tanto, lo nuevos valores de las bencinas se darán a conocer el próximo miércoles, dado que en este caso los precios referenciales son reajustados por la Enap cada tres semanas.

En el caso de la parafina es el Fondo de Estabilización de los Precios de los Petróleo (FEPP) el mecanismo contemplado para amortiguar el alza en los precios.