SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Precio de la parafina subirá más de $100 por litro por segunda semana seguida desde este jueves

    En tanto, lo nuevos valores de las bencinas se darán a conocer el próximo miércoles, dado que en este caso los precios referenciales son reajustados por la Enap cada tres semanas.

    Por 
    Pulso de La Tercera
    Precio de la parafina subirá más de $100 por litro por segunda semana seguida desde este jueves. MARCELO HERNANDEZ/ATONCHILE

    En medio de la expectación respecto de lo que hará el gobierno con el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) y el Fondo de Estabilización de los Precios de los Petróleo (FEPP) ante la fuerte presión hacia los precios generada por el conflicto en Medio Oriente, hoy se anunció un nuevo aumento en el valor de la parafina.

    La Enap dio a conocer que a partir de este jueves el precio de kerosene experimentará un alza de $107,4 por litro, la que se suma al incrementro de $107,9 por litro anotado la semana anterior.

    En tanto, lo nuevos valores de las bencinas se darán a conocer el próximo miércoles, dado que en este caso los precios referenciales son reajustados por la Enap cada tres semanas.

    En el caso de la parafina es el Fondo de Estabilización de los Precios de los Petróleo (FEPP) el mecanismo contemplado para amortiguar el alza en los precios.

    Más sobre:ParafinaBencinaKerosenneEnap

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Colombia y Ecuador acuerdan formar comisión para investigar el hallazgo de una bomba en la frontera

    Meloni reduce 25 céntimos por litro el precio de los combustibles en Italia pese a escalada del conflicto en Medio Oriente

    Disney confirma fechas de estreno de Los Increíbles 3 y Lilo & Stitch 2

    Primera jornada de formalización en caso Bruma: Fiscalía imputa homicidio culposo a tres tripulantes de Cobra

    El directorio de Falabella confirma a Fernando de Peña como nuevo presidente

    U. de Chile entrega importante galardón a José Soza, Diana Sanz y Marco Antonio de la Parra

    Lo más leído

    1.
    Gobierno mantiene en suspenso cambios al Mepco para limitar su costo y precio de bencina subiría $300 si este no opera

    Gobierno mantiene en suspenso cambios al Mepco para limitar su costo y precio de bencina subiría $300 si este no opera

    2.
    Subsidio anual a sistema de Transporte RED suma cuatro años de alzas y alcanza récord en 2025

    Subsidio anual a sistema de Transporte RED suma cuatro años de alzas y alcanza récord en 2025

    3.
    ¿Cuánto subirían las bencinas si se elimina el Mepco? Expertos anticipan fuerte alza

    ¿Cuánto subirían las bencinas si se elimina el Mepco? Expertos anticipan fuerte alza

    4.
    Barómetro Unab: “La economía chilena está avanzando hacia una recuperación más transversal”

    Barómetro Unab: “La economía chilena está avanzando hacia una recuperación más transversal”

    5.
    Mara Sedini por propuesta al Mepco: “Estamos obligados a tomar medidas concretas”

    Mara Sedini por propuesta al Mepco: “Estamos obligados a tomar medidas concretas”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Servicios

    Sube la parafina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Sube la parafina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Bono de Invierno 2026: revisa con el RUT si corresponde el pago de $80 mil

    Bono de Invierno 2026: revisa con el RUT si corresponde el pago de $80 mil

    Sube la parafina: revisa el precio del combustible para los próximos días
    Chile

    Sube la parafina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Primera jornada de formalización en caso Bruma: Fiscalía imputa homicidio culposo a tres tripulantes de Cobra

    Precio de la parafina subirá más de $100 por litro por segunda semana seguida desde este jueves
    Negocios

    Precio de la parafina subirá más de $100 por litro por segunda semana seguida desde este jueves

    El directorio de Falabella confirma a Fernando de Peña como nuevo presidente

    Accionistas de Puerto Ventanas (SK) aprueban aumento de capital por US$100 millones para financiar inversiones

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado
    Tendencias

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”: el presidente de Cuba responde a amenazas de Trump

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Contra potencias en casa: la selección de vóleibol conoce a sus rivales para el Mundial Sub 17 femenino
    El Deportivo

    Contra potencias en casa: la selección de vóleibol conoce a sus rivales para el Mundial Sub 17 femenino

    Champions League: Barcelona se sale de los márgenes y propina una goleada histórica a Newcastle para meterse en cuartos

    Natalia Duco explica la suma urgencia a la reforma a las SADP: “El 95% de las cosas que trae la ley son de común acuerdo”

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Disney confirma fechas de estreno de Los Increíbles 3 y Lilo & Stitch 2
    Cultura y entretención

    Disney confirma fechas de estreno de Los Increíbles 3 y Lilo & Stitch 2

    U. de Chile entrega importante galardón a José Soza, Diana Sanz y Marco Antonio de la Parra

    En Rapa Nui y con John Malkovich: Wild Horse Nine muestra sus primeras imágenes

    Colombia y Ecuador acuerdan formar comisión para investigar el hallazgo de una bomba en la frontera
    Mundo

    Colombia y Ecuador acuerdan formar comisión para investigar el hallazgo de una bomba en la frontera

    Meloni reduce 25 céntimos por litro el precio de los combustibles en Italia pese a escalada del conflicto en Medio Oriente

    Israel ataca el centro de Beirut en una de las mayores embestidas a Líbano

    La importancia de hidratarse (bien)
    Paula

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal

    Autonomía económica: la libertad de poder decidir